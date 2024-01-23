الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن خاتم سامسونج الذكي

كشفت تسريبات أخيرة بعض التفاصيل الجديدة المتعلقة بخاتم سامسونج الذكي “جالاكسي رينج” بعد أن أكدت الشركة رسميًا عزمها إطلاقه مستقبلًا.

وأفاد آفي جريمجارت، كبير المحللين التقنيين في شركة Techsponential، بأنه تمكن من تجربة الإصدار الأولي من خاتم سامسونج الذكي.

ووفقًا للمنشور الذي نشره جريمجارت عبر حسابه في منصة ثردز، فإن الخاتم الذكي “جالاكسي رينج” Galaxy Ring يتمتع بوزن خفيف جدًا وحجم مناسب، إذ سيأتي بقياسات متعددة تناسب كافة المستخدمين، كما سيتوفر بثلاثة خيارات مختلفة فيما يتعلق بالطلاء الخارجي.

وأثنى جريمجارت على التصميم الهندسي للمنتج، مشيرًا إلى أنه سيكون متاحًا في الأسواق في وقتٍ لاحق من العام الجاري، وأن سامسونج لم تحدد بعدُ السعر النهائي له.

وكانت سامسونج قد قدمت إعلانًا تشويقيًا قصيرًا للخاتم المنتظر في نهاية حدث “Galaxy Unpacked” الأخير الذي أعلنت خلاله سلسلة هواتف جالاكسي S24 الجديدة، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

وصرح المتحدث الرسمي لسامسونج، أمبر ريفر، في رسالة بريد إلكتروني لموقع “ذا فيرج” التقني بأن الخاتم يهدف إلى “تمكين المزيد من الأشخاص من إدارة صحتهم من خلال نهج شامل ومبسط للصحة اليومية في المنزل” مشيرًا إلى أن الخاتم سيحتوي على “تقنيات استشعار رائدة” وأنه سيكون مريحًا بدرجة كافية للارتداء على نحو متواصل طوال أيام الأسبوع.

وتُبين الصور التشويقية من سامسونج الجانب الداخلي للخاتم الذي يحتوي على مقابس POGO للشحن بالإضافة إلى حساسات لقياس معدل ضربات القلب ومستوى تشبع الأكسجين في الدم وتتبع النوم وقياس مستويات التوتر وغيرها.