البطاقة الرسومية إنفيديا RTX 4080M تظهر كبطاقة مكتبية في الصين

تُعد ظاهرة تحويل وحدات معالجة الرسوم المخصصة للحواسيب المحمولة إلى بطاقات رسومية مكتبية ظاهرة منتشرة في الصين، إذ تصنعها شركات غير معروفة وتطلقها في الأسواق بتصميم احترافي جذاب سواء مع بطاقات إنفيديا أو AMD.

هذه الظاهرة وصلت الآن إلى بطاقات إنفيديا RTX 4080M Laptop و RTX 4090M Laptop المخصصة للأجهزة المحمولة. وتقوم الشركات الصينية باستخراج وحدات معالجة الرسوم AD104 و AD103 من لوحة الدارة المطبوعة (PCB) المخصصة للحواسيب المحمولة ثم تثبيتها على لوحة الدارة المطبوعة الكبيرة التي تُستخدم مع البطاقات الرسومية المكتبية.

وبصرف النظر عن المخاوف المتعلقة بجودة التصنيع؛ لأنها تأتي من صانعي بطاقات رسومية غير معروفين، هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها وأبرزها مستوى الأداء.

للتوضيح، عند شراء البطاقة الرسومية RTX 4080M لن تحصل على مستوى أداء البطاقة الرسومية المكتبية RTX 4080 نفسه، بل سيكون مستوى الأداء بين بطاقة RTX 4070 وبطاقة RTX 4070 Ti؛ ويعود السبب إلى أن بطاقة RTX 4080M تأتي مع وحدة معالجة الرسوم AD104 بعدد وحدات حوسبة SM أدنى بما يعادل 7.424 نواة كودا (CUDA)، بعكس بطاقة RTX 4080 التي تأتي مع وحدة معالجة الرسوم AD103 بعدد وحدات حوسبة SM أكثر بما يعادل 9.728 نواة كودا.

كما تأتي البطاقة الرسومية RTX 4080M بمعدل استهلاك طاقة يصل إلى 285 واطًا، وهو أدنى من معدل استهلاك البطاقة الرسومية RTX 4080 الذي يصل إلى 320 واطًا.

حتى البطاقة الرسومية RTX 4090M تأتي مع وحدة معالجة الرسوم AD103 بعدد وحدات حوسبة SM أدنى بما يعادل 9.728 نواة كودا، بعكس البطاقة الرسومية RTX 4090 التي تأتي مع وحدة معالجة الرسوم AD102 بعدد وحدات حوسبة SM أكثر بما يعادل 16.384 نواة كودا.

في حين أن هذه البطاقات تبدو مغرية للمستخدم من ناحية سعرها المنخفض، فإن المشكلة الكبرى تكمن في أمرين هما؛ الأمر الأول: أن هذه البطاقات الرسومية لا تتمتع بضمان مؤكد نظرًا إلى قدومها من شركات صينية غير معروفة، والأمر الثاني: أن هذه البطاقات هي بالأساس بطاقات مخصصة للأجهزة المحمولة ولها تعريفات خاصة، مما قد يؤثر في تجربة المستخدم مع الألعاب أو البرامج، وربما يصل الأمر لمشكلة التوافق بين البطاقة والتعريف ونظام التشغيل.