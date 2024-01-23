إنفينيكس تطلق الحاسوب المحمول INBook Y4 Max

بدأت شركة إنفينيكس إطلاق الحاسوب المحمول الجديد INBook Y4 Max المناسب للدراسة والأعمال المكتبية.

ويأتي الجهاز بشاشة قياسها 16 إنشًا بدقة قدرها Full HD تغطي نحو 83٪ من الطيف اللوني sRGB، مع سطوع يصل إلى 300 شمعة، ويتمتع الجهاز بتصميم مميز من الألمنيوم بسُمك نحيف يبلغ 13 ملم، كما يزن نحو 1.78 كيلوجرام.

ويعمل الحاسوب الجديد من إنفينيكس بمعالج إنتل كور من الجيل الثالث عشر من فئة 1315U الموفرة للطاقة، وتوفر الشركة خيارات مختلفة للمعالج (i3 أو i5 أوi7) وفقًا لاحتياجات العملاء، مع ذاكرة عشوائية قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية سعتها 512 جيجابايت، كما يحتوي الجهاز على معالج الرسوميات المدمج Iris Xe ونظام تبريد عالي الكفاءة تطلق عليه الشركة اسم Ice Storm.

ويحمل الحاسوب المحمول INBook Y4 Max بطارية سعتها 70 واطًا/ الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وهي تصمد لمدة تصل إلى 8 ساعات ونصف عند تشغيل الفيديو بدقة Full HD.

وفيما يتعلق بخيارات الاتصال، فيحتوي الجهاز على منافذ USB-A 3.0 وUSB-C وفتحة مخصصة لإدراج بطاقة microSD ومنفذ سماعات الرأس 3.5 ملم ومنفذ HDMI 1.4، كما يدعم الاتصال بالإنترنت عبر واي فاي 6 بالإضافة إلى دعم بلوتوث 5.2.

ويضم الجهاز لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية مع لوحة لمس كبيرة، وكاميرا ويب بدقة قدرها 1080 بكسل مزودة بفلاش LED مزدوج، كما يعمل الجهاز على إلغاء الضوضاء في المكالمات عن طريق الذكاء الاصطناعي، لتحسين تجربة مكالمات الفيديو عبر الجهاز.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل ويندوز 11 هوم الذي يأتي مثبتًا في الجهاز على نحو افتراضي، وتطرح إنفينيكس الجهاز باللونين الفضي والأزرق بسعر يبدأ من 400 دولارٍ أمريكي.