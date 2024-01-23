أسوس تتخلى عن حواسيبها المصغرة NUC Extreme

أكدت أسوس أنها لن تحدث سلسلة حواسيبها المصغرة NUC Extreme، مع كون NUC 13 Extreme Raptor Canyon هو النموذج الأخير في هذه التشكيلة.

ويعد NUC من إنتل بمنزلة خط من مجموعات الحواسيب المجردة الصغيرة الحجم، وهو اختصار لعبارة “الوحدة التالية للحوسبة”.

واستحوذت أسوس على خط إنتاج NUC من إنتل بعد قرار إنتل في شهر يوليو من العام السابق إيقاف الاستثمار المباشر في أعمال NUC.

وحصلت أسوس على حقوق غير حصرية من إنتل لمواصلة خط الإنتاج.

وبدأت أسوس بإجراء تغييرات استباقية على تشكيلة NUC، وقلصت الشركة هذه التشكيلة إلى NUC و NUC Pro و ROG NUC.

ويشتهر جهاز NUC 13 Extreme، الذي أطلقته إنتل في الأصل في نهاية عام 2022، بأدائه القوي، إذ يدعم معالج Core i9-13900K المتطور وبطاقات الرسومات الكبيرة، وكان بمنزلة خروج كبير عن أجهزة الحواسيب الصغيرة التقليدية بحجم قدره 14 لترًا.

وسلطت أسوس الضوء خلال معرض CES 2024 على تصميماتها الحديثة للحواسيب المحمولة المتميزة بمعالجات Intel Core من الجيل الرابع عشر وشرائح Meteor Lake.

وعرضت أيضًا شاشات جديدة وقدمت ROG NUC، وهو إضافة جديدة إلى خط إنتاج NUC الموجه نحو الألعاب.

ويأتي ROG NUC بحجم أصغر، إذ يبلغ الحد الأقصى للحجم 2.5 لتر، ويتضمن خيارات لمعالج Core Ultra 9185H وبطاقة الرسومات RTX 4070 من إنفيديا.

تمضي أسوس قدمًا في تصميمات حواسيبها، مثل نظام ROG STRIX G16CHR و ROG C22H، وكلاهما يتميزان بوحدات معالجة مركزية ووحدات معالجة رسومات متقدمة. وتوفر هذه التصميمات المزيد من الأجهزة الاستهلاكية التقليدية، التي قد تكون جذابة للمستخدمين نظرًا إلى السهولة والمرونة.

وقد يتأثر قرار التوقف عن تحديث سلسلة NUC Extreme بتركيز أسوس على خطوط إنتاجها الحالية والجديدة، التي تقدم خيارات مختلفة من ناحية الحجم والقوة والمرونة.

وتلبي سلسلة NUC Extreme احتياجات جمهور متخصص من المتحمسين بدلًا من تلبية احتياجات قاعدة واسعة من المستهلكين، مع أنها فريدة من نوعها في شكلها وقدراتها.