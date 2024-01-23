آبل تصلح ثغرات أمنية في هواتف آيفون بتحديث iOS 17.3

أطلقت آبل تحديث iOS 17.3 و iPadOS 17.3 لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، لإصلاح 15 ثغرة أمنية مختلفة في النظام، بجانب تقديم عدة مزايا جديدة.

وأشارت آبل على نحو مفصل عبر موقعها الرسمي إلى الإصلاحات الأمنية التي أرفقتها مع تحديث iOS 17.3 و iPadOS 17.3 لسد بعض الثغرات، ومنها ثغرة في المحرك العصبي Neural Engine في هواتف آيفون وأجهزة آيباد تسمح عند استغلالها “بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية”، وثغرة أخرى في تطبيق البريد الافتراضي تسمح لتطبيقات الطرف الثالث بالوصول إلى بيانات المستخدم الحساسة، وثغرة أخرى تسمح للاختصارات باستخدام البيانات الحساسة عند تنفيذ إجراءات معينة دون إشعار المستخدم.

وأشارت آبل أيضًا إلى ثغرة أخرى في إدارة المنطقة الزمنية تسمح للتطبيقات برؤية رقم هاتف المستخدم في سجلات النظام، بالإضافة إلى ثغرات أخرى موجودة في متصفح سفاري ومحرك متصفح الويب WebKit، وغيرها.

وبجانب الإصلاحات الأمنية، يقدم تحديث iOS 17.3 مزايا أخرى، مثل حماية الجهاز المسروق وقوائم التشغيل التعاونية في خدمة آبل ميوزيك، وغيرها.

وطرحت الشركة أيضًا تحديث macOS Sonoma 14.3 لحواسيب ماك لإصلاح 16 ثغرة أمنية مختلفة، ومعظمها ثغرات مشتركة بين نظامي iOS وmacOS، إذ يتشارك كلا النظامين في العديد من المزايا والتطبيقات.

وفيما يتعلق بالأجهزة القديمة، طرحت آبل أيضًا تحديثات iOS 16.7.5 و iOS 15.8.1 لإصلاح الثغرات الأمنية نفسها دون أي مزايا أخرى إضافية.

ويُنصح بتحميل التحديثات الجديدة على أجهزة آبل في أقرب فرصة بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.