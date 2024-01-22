IBM تفتتح مقرها الإقليمي الجديد في الرياض لدعم التحول الرقمي في المملكة

أعلنت IBM، الشركة العالمية الرائدة في مجالات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية، اليوم افتتاح مقرها الإقليمي الجديد في مدينة الرياض، في إطار إستراتيجيتها للتوسع في المملكة وتأكيدًا لالتزامها بتسريع رحلة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وقد منحت وزارة الاستثمار السعودية رخصة المقر الإقليمي لشركة (IBM) من خلال استضافة كبار المديرين التنفيذيين بالشركة يوم 30 من نوفمبر 2023، وبحضور نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين أبرزهم معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح؛ وزير الاستثمار السعودي، والسيد أرفيند كريشنا؛ الرئيس والمدير التنفيذي لشركة IBM.

وتعليقًا على هذا الحدث؛ قال معالي المهندس خالد الفالح: “إن قرار شركة IBM بتأسيس مقرها الإقليمي الجديد في الرياض، يُعد دليلًا واضحًا على نجاح المملكة العربية السعودية في تهيئة بيئة استثمارية ملائمة وعصرية وتطوير منظومة أعمال تعزز بنيتها التحتية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي”.

وأضاف معاليه: “تُعد هذه الاستثمارات بمثابة الركيزة الأساسية، لتمكين الشركات العالمية الرائدة والمبتكرين في هذه الصناعة من الازدهار والنمو، من خلال تعزيز وجود كبار التنفيذيين في المجال، مما سيساهم في تأدية هذا القطاع الحيوي دورًا محوريًا في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في التحول الرقمي على مستوى العالم”.

ومن جهته؛ قال أرفيند كريشنا؛ رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM: “اليوم نعزز التزامنا الطويل الأمد تجاه المملكة من خلال افتتاح مقرنا الإقليمي في الرياض. وتُعد التقنيات التحويلية مثل: السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي أساسية لحل أكثر التحديات إلحاحًا. وتساعد IBM العملاء في المملكة العربية السعودية وحول العالم في إعادة تشكيل نماذج أعمالهم والاستفادة من هذه التقنيات لزيادة الإنتاجية وتعزيز الابتكار”.

وسيعزز المقر الإقليمي لشركة IBM في الرياض جهود الشركة المستمرة لترسيخ آفاق التكنولوجيا في المملكة. ففي السنوات الأخيرة، عملت IBM مع الحكومة والمؤسسات والشركاء للمساهمة في تطوير المنظومة التقنية في المملكة، بما يشمل: البنية المحلية الرقمية، والمهارات السعودية. ويهدف إطلاق المقر الإقليمي الجديد إلى توسيع نطاق عمل IBM في المملكة والمنطقة، بالإضافة إلى تحفيز عملية التحول الرقمي الابتكار.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيس IBM في المملكة العربية السعودية عام 1947، عملت الشركة مع القطاعات الحكومية والمؤسسية في المملكة لتنفيذ العديد من المشاريع ذات الأهمية الوطنية والاقتصادية، كما ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير المواهب الشابة من خلال إعدادها وتهيئتها للانخراط في سوق العمل، دعمًا لأجندة التنمية في المملكة.