هواوي تقترب من إطلاق هواتف P70 الرائدة

تخطط هواوي لإطلاق سلسلة هواتف P70 الرائدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق تسريبات أخيرة.

وتستعد الشركة الصينية لإعلان سلسلة هواتف P70 بحلول نهاية شهر مارس أو مطلع شهر أبريل من العام الجاري، في ظل وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن الموعد نفسه.

ومن المتوقع أن تأتي سلسلة P70 بشاشة منحنية من الجوانب الأربعة قياسها 6.7 إنشات من نوع OLED، وستصنعها شركات مثل BOE و COST و Visionax و Tianma، كما ستأتي الشاشة بدقة قدرها 1.5K بدلًا من 2K، وهو أمر معتاد في تلك الهواتف، إذ تركز سلسلة هواتف P70 على التصوير على وجه خاص. وتهدف الشاشة المنحنية إلى توفير قبضة مريحة، بالإضافة إلى تجربة مشاهدة ممتعة.

وستعمل هواتف هواوي P70 بمعالج Kirin 9000S، وهو المعالج نفسه المستخدم في سلسلة هواتف Mate 60، التي أطلقتها هواوي خلال النصف الثاني من العام الماضي، ووُصفت بأنها تمثل عودة قوية للشركة إلى سوق الهواتف الذكية بعد العقوبات الأمريكية.

وظهرت تسريبات أخرى سابقة حول تصميم هواتف P70 أفادت بأنها ستأتي بتصميم جذاب مع نظام تصوير يتكون من ثلاث كاميرات منظمة في ترتيب مثلث الشكل، وستعمل الكاميرا الأساسية بحساس سوني IMX989 وهو الحساس نفسه الموجود في هاتف Oppo Find X6 Pro، بالإضافة لحساس آخر من نوع OmniVision OV50H بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

وتعد تلك الحساسات إضافة ملحوظة؛ إذ تساعد في امتصاص الضوء بكفاءة عالية للحصول على صور عالية الجودة في الإضاءات المنخفضة، كما تدعم أوضاع HDR المتعددة، بالإضافة إلى مميزات أخرى كتسجيل مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 8K.