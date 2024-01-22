ميتا تسمح للمستخدمين برفض التتبع عبر المواقع

أعلنت ميتا أن مستخدمي الاتحاد الأوروبي سيكونون قادرين على إلغاء ربط حساباتهم عبر فيسبوك وإنستاجرام، بالإضافة إلى خدمات الشركة الأخرى قبل دخول قانون الأسواق الرقمية الجديد حيز التنفيذ في شهر مارس.

وتطبق التغييرات في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا، وتظهر إشعارات لإعلام المستخدمين بالتغيير في الأسابيع المقبلة.

وتعني التغييرات أن مستخدمي الاتحاد الأوروبي سيكونون قادرين على استخدام العديد من خدمات ميتا دون مشاركة المعلومات فيما بينهم.

ويستطيع الأشخاص استخدام ماسنجر بصفته خدمة قائمة بذاتها دون حساب فيسبوك.

وفي حال سبق للمستخدمين ربط حساباتهم عبر فيسبوك وإنستاجرام، فإن بإمكانهم إلغاء ربط الحسابات.

وتشير صفحة المساعدة في ميتا إلى أن ربط الحسابات هذا يُستخدم لمزايا، مثل استهداف الإعلانات وتخصيص التوصيات بالمحتوى ومشاركة المنشورات.

ويستطيع مستخدمو سوق فيسبوك وألعاب فيسبوك استخدام هذه الخدمات دون الحاجة إلى سحب المعلومات من حساباتهم الرئيسية عبر فيسبوك، مع أن ميتا تقول إن هذا يؤدي في كلتا الحالتين إلى انخفاض الأداء الوظيفي.

وإذا كنت تستخدم سوق فيسبوك دون استخدام معلومات فيسبوك، فإنه يجب عليك التواصل مع المشترين والبائعين عبر البريد الإلكتروني بدلًا من ماسنجر.

ويقتصر مستخدمو ألعاب فيسبوك على ألعاب اللاعب الفردي إذا ألغوا ربط معلومات فيسبوك.

وتتبع أخبار ميتا إعلانًا مشابهًا من جوجل، التي قالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تسمح للمستخدمين بإيقاف مشاركة البيانات بين خدمات، مثل البحث، ويوتيوب، والخرائط، وكروم.

وتأتي التغييرات في كلتا الحالتين بصفتها نتيجة لقانون الأسواق الرقمية، الذي يدخل حيز التنفيذ بالكامل في السادس من شهر مارس.

وتخضع ميتا لقانون الأسواق الرقمية، ويأتي إعلان اليوم بعد أن قالت ميتا في أوائل شهر ديسمبر إنها لن تسمح بعد الآن لمستخدمي إنستاجرام وفيسبوك بإرسال رسائل عبر الخدمات في أي مكان في العالم، مع أن الشركة لم تذكر قانون الأسواق الرقمية بصفته سببًا للتغيير.

وقدمت الشركة في شهر نوفمبر خيار الاشتراك المدفوع دون إعلانات لفيسبوك وإنستاجرام في الاتحاد الأوروبي، مستشهدة بتغييرات تنظيمية غير محددة.