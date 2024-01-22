مقارنة بين هواتف Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus و Galaxy S24 Ultra

كشفت شركة سامسونج يوم الأربعاء الماضي عن الهواتف الجديدة في سلسلة (جالاكسي إس) الرائدة، وهي: Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، التي تمتاز بدعمها تقنيات الذكاء الاصطناعي بنحو ثوري؛ لتقديم تجربة مختلفة للمستخدمين في التواصل مع الآخرين، كما تساعد في تحسين الإبداع، وتعزيز الإنتاجية.

إذ يوفر المساعد الذكي (Galaxy AI) المضمن في كل طراز من هواتف (Galaxy S24) مجموعة من المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشمل: اكتشاف اللغة وترجمتها وإنشاء الصور وتحريرها، وتوليد الأكواد البرمجية. وقد تعاونت سامسونج مع جوجل لتشغيل معظم مزايا الذكاء الاصطناعي.

وتعمل الهواتف الثلاثة بإصدار مخصص من معالج كوالكوم الأحدث، وهو (Snapdragon 8 Gen 3) في الولايات المتحدة وكندا، ومعالج سامسونج (Exynos 2400) في بقية الأسواق العالمية، إذ شهدت هواتف السلسلة هذا العام عودة معالجات سامسونج (Exynos) مرة أخرى.

لم يشهد هاتفا S24 و S24 Plus، وهما الطرازان الأساسيان في السلسلة هذا العام أي تغيير على مستوى التصميم أو المواصفات مقارنة بإصدارات العام السابق، في حين حصل هاتف (Galaxy S24 Ultra) الأكبر في السلسلة على العديد من الترقيات والمزايا الخاصة به مقارنة بإصدار العام الماضي، بدءًا من إطار جديد مصنوع من مادة التيتانيوم – على غرار هاتف iPhone 15 Pro Max – كما زودت سامسونج الشاشة بطبقة حماية من زجاج (Corning Gorilla Glass Armor)، وكلاهما يجعله هاتف سامسونج الأكثر متانة حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، دعمته سامسونج بالجيل الجديد من تقنية الاتصال اللاسلكي بالإنترنت (WiFi 7)، فيما يعمل هاتفا S24 و S24 Plus بتقنية (WiFi 6E)، ليصبح (Galaxy S24 Ultra) أول هاتف من سامسونج يعمل بهذه التقنية.

وتعمل هواتف (Galaxy S24) بنظام التشغيل أندرويد 14 المستند إلى واجهة المستخدم One UI 6.1، وقد أعلنت سامسونج توفيرها تحديثات نظام التشغيل بالإضافة إلى التحديثات الأمنية لهواتف (Galaxy S24) لمدة تصل إلى سبعة أعوام، ويُعد ذلك تطورًا كبيرًا في سياسة تحديثات الشركة التي كانت تلتزم بالتحديث لأربعة إصدارات سنوية لنظام التشغيل إلى جانب خمس سنوات من التحديثات الأمنية.

سنستعرض في هذا المقال المواصفات الكاملة لهواتف سامسونج Galaxy S24، و Galaxy S24 Plus، و Galaxy S24 Ultra، وأهم الفروق بينها:

1- هاتف Galaxy S23:

هاتف (Galaxy S23) هو الهاتف الأصغر بين الثلاثة، ويزن 167 جرامًا فقط، ويأتي بتصميم مشابه لإصدار العام الماضي، إذ يأتي الهاتف بتصميم من الزجاج مع إطار مصنوع من الألمنيوم، ويدعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68.

ويأتي الهاتف بشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، ويبلغ مقاسها 6.1 بوصات، وتبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسلًا، بكثافة قدرها 416 بكسلًا في البوصة، وتدعم معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا، كما تدعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on).

علاوة على ذلك؛ تمتاز هذه الشاشة بدرجة سطوع تصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع – وهذا أكثر بكثير من درجة سطوع شاشة هاتف iPhone 15 البالغة 2000 شمعة في المتر المربع – مما يضمن تجربة استخدام مثالية في الظروف الخارجية تحت أشعة الشمس المباشرة.

كما يأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات، والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 30 مرة.

في حين تأتي الكاميرا الأمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، ويمكنك من خلالها تسجيل مقاطع فيديو بدقة تبلغ 4K.

سيتوفّر الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256، أو 512 جيجابايت.

ويأتي الهاتف ببطارية تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

وسيتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر.

يمكنك حجز الهاتف ابتداءً من الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر يبدأ من 800 دولارٍ، ولكن سيتعين عليك الانتظار حتى نهاية شهر يناير الجاري إلى حين طرح الهاتف في الأسواق.

2- هاتف Galaxy S24 Plus:

يشترك هاتف (Galaxy S24 Plus) مع هاتف (Galaxy S24) في التصميم، والألوان، والكاميرا الخلفية، والأمامية، ونوع الشاشة، ولكن هناك اختلاف في مقاس الشاشة ودقتها، وكثافة البكسل فيها، إذ يضم شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتبلغ دقتها 1440 × 3088 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة.

سيتوفّر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256، أو 512 جيجابايت.

كما يأتي ببطارية كبرى تبلغ سعتها 4900 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

يمكنك حجز الهاتف ابتداءً من الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر يبدأ من 1000 دولارٍ، ولكن سيتعين عليك الانتظار حتى نهاية شهر يناير الجاري إلى حين طرح الهاتف في الأسواق.

3- هاتف Galaxy S24 Ultra:

يُعد هاتف (Galaxy S24 Ultra) هو الهاتف الأكبر والأكثر تكلفة في السلسلة، كما أنه الهاتف الوحيد في السلسلة الذي شهد الكثير من التغييرات على مستوى التصميم، إذ استخدمت سامسونج مادة التيتانيوم في تصنيع الإطار هذا العام بدلًا من الألمنيوم الذي استخدمته في طرز العام السابق.

وطورت سامسونج تصميم هاتف (S24 Ultra) ليكون أقل سُمكًا من إصدار العام الماضي، كما تخلصت من الحافات المنحنية الموجودة، إذ استبدلت الشاشة بشاشة مسطحة من شأنها أن تجعل الكتابة باستخدام قلم S Pen أسهل. وعلاوة على ذلك؛ زودت سامسونج الشاشة بطبقة حماية من زجاج (Corning Gorilla Glass Armor)، وقالت إن هذه الطبقة ستقلل من الانعكاسات بنسبة تصل إلى 75%، كما تحسن من متانة الهاتف بنحو كبير.

ويأتي هاتف (Galaxy S24 Ultra) بشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، يبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة.

كما يأتي الهاتف مع قلم S Pen المدمج الذي سيكون مفيدًا عند استخدام مزية البحث (Circle to Search) الموجودة ضمن مزايا المساعد (Galaxy AI).

يضم الهاتف كاميرا رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 3X، والرابعة: عدسة مقربة (periscope telephoto) تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 5X، كما تدعم التقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 100 مرة.

سيتوفّر الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت، وثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

كما يأتي ببطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

وسيتوفّر الهاتف بأربعة ألوان، هي: الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر.

يمكنك حجز الهاتف ابتداءً من الآن عبر موقع سامسونج الرسمي؛ بسعر يبدأ من 1300 دولارٍ، ولكن سيتعين عليك الانتظار حتى نهاية شهر يناير الجاري إلى حين طرح الهاتف في الأسواق.

إليك مقارنة شاملة بين هواتف Galaxy S24 الثلاثة الجديدة من سامسونج:

Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra المعالج معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم في الولايات المتحدة وكندا، ومعالج (Exynos 2400) من سامسونج في بقية دول العالم. معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد من كوالكوم في الولايات المتحدة وكندا، ومعالج (Exynos 2400) من سامسونج في بقية دول العالم. معالج (Snapdragon 8 Gen 3) الجديد، الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويمتاز بتردد أقصاه 3.39 جيجاهرتز. الشاشة من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.2 بوصات، وتبلغ دقتها 1080 × 2340 بكسلًا، وبكثافة قدرها 416 بكسلًا في البوصة. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتبلغ دقتها 1440 × 3088 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة. من نوع (Dynamic AMOLED 2X)، ويبلغ مقاسها 6.8 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 3120 بكسلًا، وبكثافة قدرها 509 بكسلات في البوصة. معدل التحديث معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا. معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا. معدل تحديث تكيفي من هرتز واحد إلى 120 هرتزًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128، أو 256، أو 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAm 8 أو 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. 12 جيجابايت. ميزات التأمين البيومترية مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، وتقنية تعرّف الوجه. مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، وتقنية تعرّف الوجه. مستشعر بصمات الأصابع بالموجات فوق الصوتية مدمج في الشاشة، وتقنية تعرّف الوجه. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4. تدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات. والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 30 مرة. ثلاثية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية: فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4. تدعم التقريب البصري (Optical Zoom) بمعدل 3 مرات. والتقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 30 مرة. رباعية العدسات؛ الأساسية: واسعة الزاوية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية: فائقة الاتساع تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/2.2، والثالثة: عدسة مقربة Telephoto بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 3X، والرابعة: عدسة مقربة (periscope telephoto) تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة قدرها f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل 5X، كما تدعم التقريب الرقمي (Digital Zoom) بمعدل 100 مرة. الكاميرا الأمامية كاميرا أحادية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. كاميرا أحادية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. كاميرا أحادية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ F/2.2. تدعم تصوير الفيديو بدقة تبلغ 4K. تصوير الفيديو 8K 8K 8K الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية NFC، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (UWB). شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية NFC، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (UWB). شبكات الجيل الخامس 5G، وإمكانية تشغيل خطين، وشبكات Wi-Fi 7، وتقنية NFC، وتقنية بلوتوث 5.3، وتقنية (UWB). مقاومة المياه يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. يدعم وفقًا لمعيار IP68. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. لا يدعم. البطارية 4000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط. 4900 ميلّي أمبير/الساعة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط. 5000 ميلّي أمبير/الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط. نظام التشغيل أندرويد 14 المستند إلى واجهة المستخدم One UI 6.1. أندرويد 14 المستند إلى واجهة المستخدم One UI 6.1. أندرويد 14 المستند إلى واجهة المستخدم One UI 6.1. الألوان الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. الأسود، والبنفسجي، والرمادي، والأصفر، بالإضافة إلى ثلاثة ألوان متاحة حصريًا في موقع سامسونج، وهي: البرتقالي، والأزرق، والأخضر. الوزن 167 جرامًا. 196 جرامًا. 232 جرامًا. الأبعاد 147.0 × 70.6 × 7.6 مم. 158.5 × 75.9 × 7.7 مم. 162.3 × 79.0 × 8.6 مم السعر يبدأ من 800 دولارٍ. يبدأ من 1000 دولارٍ. يبدأ من 1300 دولارٍ. الحجز متاح حاليًا. متاح حاليًا. متاح حاليًا. تاريخ الطرح 31 من يناير 2024. 31 من يناير 2024. 31 من يناير 2024.