مقارنة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و iPhone 15 Pro Max

Galaxy S24 Ultra هو الهاتف الرائد الأحدث من سامسونج، ويُعدّ منافسًا قويًا لأحدث وأقوى هاتف من آبل وهو iPhone 15 Pro Max.

يأتي هاتفا Galaxy S24 Ultra و iPhone 15 Pro Max بتصاميم أنيقة، وكلاهما يحتويان على إطار مصنوع من التيتانيوم الذي يمتاز بالمتانة والوزن الخفيف، ويعمل كلا الهاتفين بأحدث المعالجات التي تمتاز بالقوة والسرعة في معالجة المهام المختلفة، والكفاءة في استهلاك الطاقة.

يعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على نظام التشغيل المفضل لديك، وبعض العوامل الأخرى، كنظام الكاميرا، ودعم القلم الإلكتروني، وغيرها.

ولمساعدتك في الاختيار، سنقدم فيما يلي مقارنة شاملة بين هاتفي Galaxy S24 Ultra و iPhone 15 Pro Max:

التصميم والشاشة:

يأتي هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مع شاشة مُسطحة مثل هاتف آيفون على عكس الطراز السابق S23 Ultra، كما اختارت سامسونج مادة التيتانيوم لتصنيع الإطار، على غرار طُرز iPhone 15 Pro. ولكن على عكس آبل، لم تستخدم سامسونج هذه المادة لجعل الهاتف أخف وزنًا، بل ركزت أكثر في المتانة.

يبلغ سُمك هاتف سامسونج 8.6 ملم، ويبلغ طوله 162.3 ملم ويزن 232 جرامًا، أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيزن 221 جرامًا، ويبلغ طوله 159.9 ملم، ويبلغ سُمكه 8.3 ملم.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra شاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.8 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا.

أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيضم شاشة من نوع Super Retina XDR بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 2796 × 1290 بكسلًا.

تمتاز شاشة S24 Ultra بسطوع تصل ذروته إلى 2600 شمعة في المتر المربع، وهو أعلى من سطوع شاشة هاتف iPhone 15 Pro Max الذي تبلغ ذروته 2000 شمعة في المتر المربع. وستلاحظ الفرق عند استخدام هذه الهواتف في الخارج خاصة تحت ضوء الشمس المباشر؛ إذ ستلاحظ أن شاشة هاتف سامسونج أكثر إشراقًا من شاشة آيفون.

الكاميرا:

يضم هاتف Galaxy S24 Ultra كاميرا خلفية رباعية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 200 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.7، والثانية عدسة تقريب من نوع بيريسكوب (periscope telephoto) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/3.4، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5X، والثالثة عدسة تقريب (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، والرابعة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K.

أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 48 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية عدسة تقريب من نوع بيريسكوب (periscope telephoto) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.8، وتدعم التقريب البصري بمعدل قدره 5X، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2. وتدعم الكاميرات الخلفية تصوير الفيديو بدقة قدرها 4K، كما تدعم تصوير الفيديو في (الوضع السينمائي) Cinematic mode بدقة قدرها 4K.

أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل وتدعم تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K في كلا الهاتفين.

يمتلك كلا الهاتفين خوارزميات خاصة لمعالجة الصور؛ مما يمنحك صورًا مختلفة المواصفات في كلا الهاتفين؛ إذ تمتاز الصور التي تلتقطها باستخدام كاميرا هاتف آيفون بدقتها العالية ومظهرها الطبيعي، لكن سامسونج تشتهر بطريقتها المختلفة في معالجة الصور؛ إذ تبدو الصور في هواتفها الرائدة مشرقة وحيوية أكثر، وتمتاز ألوانها بدرجة تشبع أعلى من درجة تشبّع الألوان التي تظهر في الصور الملتقطة بهواتف آيفون.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بأحدث معالج من معالجات كوالكوم، وهو Snapdragon 8 Gen 3 الثماني النوى، والمصنع بتقنية 4 نانومتر. أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيعمل بمعالج (Apple A17 Pro) السداسي النوى، والمصنع بتقنية 3 نانومتر.

تدّعي كوالكوم أن هذا المعالج يمتاز بأداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة قدرها 30 في المئة، مع تحسين في أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة قدرها 25 في المئة مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي يعمل به الطراز السابق S23 Ultra.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل هاتف سامسونج بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المستخدم One UI 6.1، أما هاتف آيفون 15 برو ماكس فيعمل بنظام التشغيل iOS 17.

عادةً ما تتلقى هواتف iPhone تحديثات لنظام التشغيل لمدة خمس أو ست سنوات، لكن سامسونج تَعد بسبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل لهاتف Galaxy S24 Ultra؛ مما يعني أنه سيحصل على تحديثات لنظام التشغيل وتحديثات أمنية حتى عام 2030.

يمتاز كلا الهاتفين بقوة الأداء والسرعة والسلاسة في معالجة المهام المختلفة، ومن غير المرجح أن تلاحظ أي اختلافات كبيرة بينهما في الاستخدام اليومي. لكن هاتف سامسونج يحتوي على مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة المدمجة في العديد من التطبيقات، مثل: ترجمة المكالمات لحظيًا، وتلخيص الملاحظات، وتحرير الصور بمساعدة الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

يدعم Galaxy S24 Ultra أيضًا مزية Circle to Search من جوجل، مما يسمح لك برسم دائرة حول أي عنصر يظهر في شاشة هاتفك بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه، وسيبدأ محرك البحث جوجل بالبحث عن معلومات عن العنصر الذي أشرت إليه. على سبيل المثال: إذا صادفت صورة لسيارة غير مألوفة لك في أثناء تصفح تطبيق إنستاجرام، فيمكنك بسهولة رسم دائرة حولها، وسيبحث جوجل عن جميع المعلومات الخاصة بهذه السيارة ويعرض صورًا أخرى لها.

ستُحسّن هذه المزايا تجربة استخدام هواتف سامسونج بنحو كبير، وقد تكون سببًا أساسيًا لاختيار هذه الهواتف للأشخاص الذين يرغبون في شراء هاتف يتمتع بمزايا متقدمة غير متوفرة في الهواتف الأخرى.

وفيما يتعلق بذاكرة التخزين، يتوفر هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، ويتوفر هاتف iPhone 15 Pro Max بخيار واحد أيضًا من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت. كلا الهاتفين يتوفران بثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy S24 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا وتصل نسبة الشحن إلى 65% في مدة قدرها نصف ساعة، كما تدعم الشحن اللاسلكي (Qi) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط.

أما هاتف iPhone 15 Pro Max فيحتوي بطارية تبلغ سعتها 4441 ميلّي أمبير/ الساعة، وعند شحن الهاتف سلكيًا لمدة قدرها نصف ساعة تصل نسبة الشحن إلى 50%، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

يمتاز كلا الهاتفين بعمر البطارية الطويل؛ إذ يمكن أن يستمر كلاهما بالعمل ليوم كامل، ومع أن كلاهما يدعمان الشحن اللاسلكي، فإن هاتف آيفون يتفوق على هاتف سامسونج بدعمه معيار Qi من الجيل الثاني، الذي يولّد حرارة أقل في أثناء الشحن مقارنةً بالجيل الأول.

السعر:

هاتف سامسونج Galaxy S24 Ultra مُتاح للطلب الأولي بسعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا، ويُباع هاتف iPhone 15 Pro Max بسعر قدره 5633 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة قدرها 512 جيجابايت.

أيهما تختار؟

اختر هاتف آيفون 15 برو ماكس إذا كنت تستخدم أجهزة آبل الأخرى، مثل: حاسوب ماك بوك، وساعة آبل، وسماعات AirPods، وتفضل نظام التشغيل iOS، كما عليك اختياره إذا كنت تبحث عن أسرع أداء متوفر في الهواتف المحمولة، فبفضل معالج A17 Pro يتمتع هاتف iPhone 15 Pro Max بالأداء السريع والقوي الذي يتفوق به على هاتف Galaxy S24 Ultra الذي يعمل بأحدث معالجات كوالكوم، وعلى معظم الهواتف الذكية الأخرى المتوفرة في الأسواق.

من ناحية أخرى، سيكون هاتف آيفون مناسبًا لك، إذا كنت تفضّل طريقة التصوير الخاصة به التي تركز في إظهار الصور طبيعية بنحو مثير للإعجاب، ولا تكون الألوان مشبعة بنحو لافت.

أما هاتف Galaxy S24 Ultra فعليك اختياره إذا كنت تفضّل نظام التشغيل أندرويد، وترغب في استخدام قلم ذكي لتصفح الويب والتطبيقات وتدوين الملاحظات، فهذا الهاتف يأتي مع قلم S Pen من سامسونج. كما عليك اختياره إذا كنت ترغب من الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي الحصرية في هواتف سامسونج الجديدة.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 Ultra و iPhone 15 Pro Max:

Galaxy S24 Ultra iPhone 15 Pro Max المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. معالج (Apple A17 Pro) السُداسي النوى والمُصنع بتقنية 3 نانومتر. الشاشة من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بقياس قدره 6.8 بوصات. من نوع (LTPO Super Retina XDR OLED) بقياس قدره 6.7 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256، أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 8 جيجابايت. الكاميرا الخلفية رباعية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والرابعة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان التيتانيوم الأسود، والتيتانيوم الرمادي، والتيتانيوم الأزرق، والتيتانيوم البنفسجي، والتيتانيوم الأصفر، والتيتانيوم الأخضر، والتيتانيوم البرتقالي. التيتانيوم، والتيتانيوم الأسود (Black Titanium)، والتيتانيوم الأبيض (White Titanium)، والتيتانيوم الأزرق (Blue Titanium). نظام التشغيل أندرويد 14. iOS 17. الوزن 232 جرامًا. 221 جرامًا. السعر يبدأ من 5399 ريالًا سعوديًا. 5633 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة قدرها 512 جيجابايت.