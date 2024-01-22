مخاوف بشأن توفر التطبيقات المناسبة لنظارة آبل فيجين برو

تستعد آبل لإطلاق نظارة الواقع المختلط الجديدة “فيجين برو” مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل. ومع اقتراب موعد الإطلاق، تُثار الكثير من المخاوف بشأن التطبيقات التي ستعمل في النظارة من ناحية العدد والجودة على حدٍ سواء.

وكانت آبل قد أعلنت في وقت سابق أن نظارتها ستُطلق في الأسواق مع ما يزيد على مليون تطبيق، ليتضح لاحقًا أن معظم تلك التطبيقات هي تطبيقات آيفون وآيباد المتاحة بالفعل حاليًا في متجر تطبيقات آب ستور، ودون أن يُجرى على الكثير منها أي تعديلات تلائم استخدامها في النظارة.

وتزود آبل نظارتها بمجموعة كبيرة من تطبيقاتها الافتراضية، منها تطبيقات عُدلت من أجل النظارة مثل المتجر والصور والتلفاز والإعدادات والملفات والبريد الإلكتروني ومشغل الصوتيات ومتصفح سفاري والرسائل وغيرها.

ومن الملاحظ أن بعض التطبيقات الافتراضية الأخرى لم تشهد أي تعديلات مقارنةً بإصداراتها في آيفون وآيباد، ومنها التقويم والأخبار والبودكاست والخرائط والكتب وغيرها.

ولا يُعرف حتى الآن على نحو مؤكد توفر تطبيقات أخرى مهمة مثل فيس تايم أو الصحة والساعة أو الطقس مع بدء إطلاق النظارة.

وتعمل النظارة بنظام التشغيل الجديد visionOS الذي يوفر للمستخدمين تجربة “الحوسبة المكانية” الثلاثية الأبعاد عند ارتداء النظارة.

ومن الجدير بالذكر أن الكثير من تطبيقات آيفون وآيباد ستكون متاحة في متجر التطبيقات الخاصة بالنظارة على نحو تلقائي في شكل ثنائي الأبعاد، إلا إذا اختار مطوروها عدم إدراج تطبيقاتهم، مثل تطبيقات نتفليكس ويوتيوب، لكن تظل هناك إمكانية للوصول إليها عبر متصفح سفاري.

وللاستفادة الكاملة من قدرات النظارة، يحتاج المطورون إلى تعديل تطبيقاتهم لتتوافق مع نظام التشغيل visionOS باستخدام الأدوات التي تتيحها آبل لهم.

وتشير تقارير صحفية إلى أن مطوري التطبيقات “لا يشعرون بحماسة شديدة” تجاه تطوير تطبيقات خاصة بالنظارة؛ نظرًا لارتفاع ثمنها ومحدودية توفرها في الأسواق عند طرحها.