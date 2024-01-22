لينوفو تطلق جهازها اللوحي الجديد Tab K11

أطلقت لينوفو جهازها اللوحي الجديد المسمى K11 Tab، وهو حاسوب لوحي من الفئة المتوسطة يتميز بشاشة ذات معدل تحديث عالٍ وشريحة من ميدياتيك.

ويحتوي الحاسوب اللوحي بطارية كبيرة السعة ضمن هيكل نحيف يبلغ سمكه 7.2 ملم فقط.

وزودت لينوفو جهازها اللوحي الجديد بشاشة من فئة IPS LCD بقياس قدره 10.95 بوصات وبدقة قدرها 1920×1200 بكسل مع سطوع قدره 400 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

ويتميز الجهاز بمجموعة شرائح Helio G88 التي تعمل بتردد قدره 2.2 جيجاهرتز، وتقترن مجموعة الشرائح بذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 4 جيجابايت أو 8 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

ويحتوي الجهاز فتحة مخصصة لبطاقة microSD لتخزين إضافي. ويأتي مثبتًا سابقًا مع نظام التشغيل أندرويد 13.

وتتيح ميزة Lenovo Freestyle للمستخدمين استخدام الجهاز اللوحي بصفته شاشة ثانية أو لوح كتابة، كما تسمح للمستخدمين بنقل الملفات بسلاسة بين الجهاز اللوحي والحاسوب.

وزودت لينوفو حاسوبها اللوحي الجديد ببطارية بسعة قدرها 7040 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة قدرها 15 واطًا عبر منفذ USB-C.

ويأتي جهاز Lenovo Tab K11 مزودًا بمكبرات صوت رباعية مضبوطة بتقنية Dolby Atmos. ويحتوي كاميرا أمامية بدقة قدرها 8 ميجابكسل، وتتوفر كاميرا بالدقة نفسها أو بدقة 13 ميجابكسل في الجهة الخلفية.

ويشتمل الجهاز اللوحي على مزايا أخرى، مثل دعم Lenovo Tab Pen Plus ومنفذ USB-C للشحن. ويتميز الجهاز من حيث التصميم بجهة خلفية مزدوجة اللون. وتبلغ أبعاده 255.3 ملم × 166.3 ملم × 7.2 ملم، ويزن 465 جرامًا.

ويعد Lenovo Tab K11 نسخة معدلة من الجهاز المسمى Lenovo Tab M11 الذي ظهر أول مرة سابقًا في الولايات المتحدة خلال فعاليات معرض CES 2024.

ويتوفر جهاز لينوفو الجديد Tab K11 بإصدارين، أحدهما يدعم الشبكة اللاسلكية فقط، والآخر يدعم الشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية.