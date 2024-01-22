لينوفو تطرح حاسوبها المحمول ThinkBook 14+ SE

أطلقت لينوفو حاسوبها المحمول الجديد ThinkBook 14+ SE، ويستهدف هذا الجهاز المحترفين الذين يحتاجون إلى جهاز قوي ومحمول للعمل والإنتاجية أثناء التنقل.

ويعد ThinkBook 14+ SE حاسوبًا محمولًا أنيقًا ومتميزًا بهيكل معدني، ويتوفر باللون الرمادي Luna Gray. كما أنه نحيف وخفيف الوزن، ويبلغ سمكه 15.9 ملم فقط، ويزن 1.5 كغ.

وتأتي الشاشة بقياس قدره 14.5 بوصة وبدقة قدرها 2560×1600 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 16:10 ومعدل تحديث قدره 90 هرتزًا.

وتغطي الشاشة مقدار 100 في المئة من ألوان sRGB، مع حصولها على شهادة TUV Rheinland لانبعاث الضوء الأزرق المنخفض على مستوى العتاد.

ويركز الجهاز على سهولة الحمل، كما يسمح تصميمه المتعدد الاستخدامات بفتح الشاشة بزاوية قدرها 180 درجة.

ويأتي ThinkBook 14+ SE مع معالج إنتل Core Ultra 5 125H وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPPDR5X بسعة قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع M.2 SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

ونظرًا إلى أنه يحتوي معالجًا من السلسلة H، فإن الحاسوب المحمول قادر على التعامل مع المهام الصعبة، مثل تحرير الفيديو والنمذجة الثلاثية الأبعاد، بسهولة.

وجهزت لينوفو الحاسوب المحمول بنظام تبريد قوي يسمى Smart Power 3.0، ويضمن هذا النظام بقاء الحاسوب المحمول باردًا وهادئًا حتى في ظل أعباء العمل الثقيلة.

ويحتوي الجهاز المحمول بطارية بقوة قدرها 85 واطًا يمكن شحنها من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 30 دقيقة فقط.

وزودت لينوفو جهاز ThinkBook 14+ SE بمجموعة واسعة من المنافذ فيما يتعلق بالاتصال، ويشمل ذلك Thunderbolt 4 و HDMI 2.1 و USB 3.2 Gen1 و USB 3.2 Gen2 و USB 2.0 و RJ 45 وفتحة بطاقة MicroSD ومنفذ TGX.

ويعد منفذ TGX جديرًا بالملاحظة؛ لأنه يوفر سرعة نقل بيانات تصل إلى 64 جيجابت في الثانية، مما يعني أنه يمكنك توصيل الحاسوب المحمول بوحدة معالجة رسومات خارجية للحصول على تجربة لعب سلسة.

ويتوفر ThinkBook 14+ SE حاليًا للطلب الأولي مقابل نحو 720 دولارًا، ولا توجد معلومات عن التوفر العالمي حتى الآن.