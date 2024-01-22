كيفية استخدام مزية تحسين الفيديو من جوجل في هاتف Pixel 8 Pro

تُحسّن جوجل هواتف Pixel الذكية مع كل إصدار جديد، وتضيف مزايا جديدة متنوعة بهدف تعزيز تجربة الاستخدام، وتجربة تصوير مقاطع الفيديو والصور وتحريرها. وفي أحدث هاتف من هواتف جوجل، وهو Pixel 8 Pro أضافت الشركة مجموعة متنوعة من مزايا تحرير الفيديو، أبرزها: مزية Video Boost التي تساعدك في تحسين جودة مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات تابعة لجهات خارجية.

إليك كيفية استخدام مزية Video Boost في هاتف جوجل Pixel 8 Pro:

أولًا: ما مزية Video Boost في هاتف Pixel 8 Pro؟

مزية تحسين الفيديو (Video Boost) هي مزية من شركة جوجل أضافتها إلى هاتف Pixel 8 Pro بهدف مساعدتك في تحسين جودة مقاطع الفيديو المصورة باستخدام كاميرا هاتف Pixel 8 Pro.

تُحسّن هذه المزية الإضاءة، وتباين الألوان والتشبع، وجودة مقاطع الفيديو، وتتم عملية التحسين في تطبيق صور جوجل بعد تسجيل الفيديو باستخدام كاميرا الهاتف.

ثانيًا: كيفية استخدام مزية تحسين الفيديو في هاتف Pixel 8 Pro:

لاستخدام مزية Video Boost، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الكاميرا (Camera) المدمج في هاتف جوجل Pixel 8 Pro، وانتقل إلى وضع تصوير الفيديو. انقر فوق أيقونة الترس في الزاوية اليُسرى السفلية للوصول إلى قائمة الإعدادات الخاصة بتصوير مقاطع الفيديو. ابحث عن خيار تحسين الفيديو (Video Boost)، ثم فعّله. افتراضيًا، ستُحسّن مزية Video Boost جودة مقاطع الفيديو لتصبح بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. ولكن، يمكنك تغيير هذه الإعدادات إذا كنت ترغب في ذلك. ابدأ بتصوير مقطع الفيديو، وسيكون الحد الأقصى لطول الفيديو هو عشر دقائق، بسبب تفعيل مزية Video Boost. يمكنك معاينة الفيديو فور تسجيله قبل تحسين جودته، وسيظهر بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية. يجب تحميل مقطع الفيديو بعد الانتهاء من تصويره على صور جوجل لتحسينه باستخدام مزية Video Boost. ويمكنك القيام بذلك يدويًا أو تنتظر حتى تتم عملية النسخ الاحتياطي التلقائي ويظهر مقطع الفيديو في صور جوجل. بمجرد نسخ الفيديو احتياطيًا، سيُعالج في صور جوجل تلقائيًا، وستتحسّن جودته بحسب الإعدادات التي اخترتها عند تفعيل مزية Video Boost، ويعتمد الوقت المُستغرق لإتمام العملية على حجم مقطع الفيديو، بالإضافة إلى سرعة الاتصال بالإنترنت. سيصل إلى هاتفك إشعار بمجرد أن يصبح مقطع الفيديو المُحسّن جاهزًا للمشاهدة، وسيحل تلقائيًا محل الفيديو الأصلي في هاتفك.