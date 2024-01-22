فورد تكشف عن نظام المعلومات والترفيه المستقبلي

أعلنت فورد رسميًا الجيل الجديد من نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة، وكشفت عن تجربة فورد ولينكولن الرقمية الجديدة التي تصل إلى المركبات الجديدة بدءًا من هذا الشهر.

وينصب تركيز الشركة على برنامجها الجديد للمعلومات والترفيه داخل السيارة، الذي يحتوي مجموعة واسعة من المزايا.

ويتضمن ذلك أشياء، مثل التطبيقات المخصصة لسبوتيفاي وأمازون برايم فيديو والمزيد، وهناك خرائط جوجل المدمجة، وإمكانية الوصول إلى التطبيقات عبر متجر جوجل بلاي وأمازون أليكسا ومساعد جوجل.

ويستطيع كلا المساعدين الصوتيين التحكم في الخيارات داخل السيارة، مثل التحكم في المناخ وتحديد وجهات التنقل والمزيد.

كما تطلق فورد أيضًا نسخة حصرية من لعبة Asphalt Nitro 2 عبر نظام أندرويد أوتوموتيف.

وتوصلت جوجل وفورد إلى اتفاق في عام 2021 يقضي بأن تتبنى شركة صناعة السيارات نظام أندرويد أوتوموتيف، مع أن ظهور هذا النظام تأخر لمدة طويلة.

واعتمدت فورد في بناء تجربتها الرقمية الجديدة على منصة نظام التشغيل أندرويد أوتوموتيف من جوجل، التي تتيح لشركات صناعة السيارات حرية إضافة دعم أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

وتروج فورد للتحديثات البرمجية بصفتها تحسينًا كبيرًا، وخاصة فيما يتعلق بالتطبيقات التي يمكن تحديثها بطريقة مستقلة عن نظام التشغيل بأكمله، على عكس أنظمة المعلومات والترفيه التقليدية.

وقالت فورد: “يستمتع العملاء بالتطبيقات والخدمات الجديدة بسرعة كبيرة مقارنةً بالسابق لأن التطبيقات والتحديثات على مستوى النظام أصبحت الآن مستقلة عن بعضها بعضًا”.

وأضافت: “ترسل التحديثات على مستوى النظام من خلال تحديثات برامج السيارة، في حين يمكن أن تأتي التطبيقات الأخرى عبر متجر جوجل بلاي. يتيح ذلك للعميل الاستفادة من التطبيقات الجديدة القادمة من المطورين الخارجيين مقابل تجارب التطبيقات المرتبطة بتحديثات برامج نظام السيارة”.

وتختلف التجربة من مركبة إلى أخرى، إذ تحصل بعض النماذج المتميزة على شاشة عريضة ضخمة بقياس قدره 48 بوصة تمتد من مجموعة العدادات الموجودة بجانب السائق إلى الراكب.

وتعرض الشاشة العلوية تفاصيل، مثل التنقل والسرعة والطقس والوسائط المستمرة والمزيد، في حين تعرض الشاشة السفلية البيانات الأخرى، ويشمل ذلك أندرويد أوتو وآبل كار بلاي.

ولا تتبع فورد خطى جنرال موتورز وتتخلى عن آبل كار بلاي، إذ تضيف الشركة دعمًا لوضع الشاشة المزدوجة في خرائط آبل بصفتها جزءًا من تجربة فورد ولينكولن الرقمية الجديدة.

ويعني هذا أنه عند بدء التنقل في خرائط آبل عبر شاشة كار بلاي الأساسية، فإن واجهة خرائط آبل تتوسع لتشمل شاشة مجموعة العدادات.