سامسونج تقدم خاصية جديدة في شاشات جالاكسي S24

كشفت شركة سامسونج عن خاصية جديدة أدرجتها في شاشات سلسلة هواتف جالاكسي S24 الجديدة، تطلق عليها اسم “درجة اللون التكيفية” Adaptive Color Tone، وهي مشابهة لخاصية True Tone التي تستخدمها آبل في أجهزتها.

وتُعد خاصية Adaptive Color Tone الجديدة نسخة مطوّرة من خاصية حماية العين Eye Comfort Shield التي توجد في الكثير من أجهزة سامسونج، والتي تعمل على إضافة مرشح لوني في الشاشة للحد من الضوء الأزرق وتقليل إجهاد العين، وتُفعل تلك الخاصية بناءً على الوقت في أثناء اليوم.

وتستخدم الخاصية الجديدة الكاميرا الأمامية والخلفية كلتيهما في هواتف جالاكسي S24 بإصداراتها المختلفة من أجل تعديل الألوان وضبط توازن اللون الأبيض استنادًا إلى الإضاءة المحيطة.

وتهدف سامسونج من تلك الخاصية إلى أن تجعل شاشات هواتفها الجديدة، التي تطلق عليها اسم Dynamic AMOLED 2X، تبدو طبيعية على نحو كبير في الأماكن المختلفة؛ إذ ستجعل الألوان دافئة خلال أوقات الليل، في حين ستكون باردة في أثناء النهار أو تحت ضوء الشمس المباشر.

وتأتي خاصية Adaptive Color Tone الجديدة كميزة برمجية في تحديث One UI 6.1 المثبت افتراضيًا في هواتف جالاكسي S24 الجديدة، ولا يُعرف إن كانت ستتوفر في هواتف سامسونج الأخرى أم ستظل حصرية في إصداراتها الجديدة.

وعملت سامسونج على تحسين شاشة هواتف جالاكسي S24 على نحو واضح، ومنها زيادة درجة السطوع القصوى في الشاشة إلى 2600 شمعة، كما حسّنت تقنية تعزيز الرؤية Vision Booster لتوضيح المحتوى بكفاءة في الخارج، وتحسين رؤية الشاشة وإعادة إنتاج الألوان في ظروف السطوع العالية.