رئيس الإمارات يصدر قانونًا بإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بصفته حاكمًا لإمارة أبوظبي، اليوم قانونًا بإنشاء مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وسيكون المجلس مسؤولًا عن تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بتقنيات واستثمارات وأبحاث الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قرارًا بتعيين سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيسًا للمجلس، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائبًا للرئيس.

ويضم المجلس في عضويته كلًا من معالي خلدون خليفة المبارك، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، وسعادة فيصل عبدالعزيز البناي، والسيد بينج شياو.

بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، #رئيس_الدولة يصدر قانوناً بإنشاء "مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة"، برئاسة طحنون بن زايد، وخالد بن محمد بن زايد نائباً للرئيس.#وام pic.twitter.com/XMGGvnaEvK — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) January 22, 2024

يأتي إنشاء المجلس إيمانًا بأهمية الريادة التكنولوجية في بناء اقتصاد المستقبل، كما يأتي مكملًا لإستراتيجية أبوظبي الهادفة إلى جعل الإمارة مركزًا جاذبًا للاستثمارات والشراكات والكفاءات المتميزة في القطاع. وسيضع المجلس خططًا وبرامج تمويلية واستثمارية وبحثية مع شركاء محليين وعالميين، لتعزيز مكانة أبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

ويأتي صدور القانون بتأسيس مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، تجسيدًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهات سموه الرشيدة بضرورة الاهتمام بقطاعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة. وسيسهم المجلس في تعزيز وضمان مسيرة التطور والازدهار في اقتصاد مرحلة ما بعد النفط والهيدروكربونات.