إنفيديا تسهل إعادة تصميم الألعاب القديمة

أصدرت إنفيديا النسخة التجريبية من أداة RTX Remix التي طال انتظارها، وفي حال كنت من محبي ألعاب الحاسوب القديمة وتتمنى أن تتمكن من الوصول إلى الرسومات الحديثة، فإن الأداة توفر لك كل ما تحتاج إليه.

وصممت الشركة هذه الأداة خصوصًا للمعدلين، ويمكن استخدامها لإضافة تتبع الأشعة والأنسجة المحسّنة بالذكاء الاصطناعي إلى الألعاب القديمة.

وطورت إنفيديا RTX Remix بالاعتماد على منصتها للتعاون الرسومي Omniverse 3D، وتسمح هذه الأداة بإعادة صياغة أي لعبة تعتمد على DirectX 8 أو DirectX 9.

وتتكون الأداة من مكونين أساسيين، إذ يوجد تطبيق لإنشاء سيناريوهات إضاءة جديدة وآخر لإعادة الصياغة وإضافة الأصول إلى المشهد.

وتقول الشركة إنه يمكن استخدام الأداة لإعادة صياغة اللعبة بالكامل من البداية إلى النهاية، مع أن الأداة لا تزال مجرد نسخة تجريبية.

وأصبحت الأداة الآن متاحة للتنزيل مجانًا، وتأمل إنفيديا أن يجربها مجتمع المعدلين ويقدموا التعليقات التي تخطط لإدماجها في التحديثات المستقبلية.

وأصدرت إنفيديا قائمة غير شاملة للألعاب المتوافقة، التي تتضمن ألعابًا قديمة، مثل Call of Duty 2 و Hitman 2: Silent Assassin و Garry’s Mod و Freedom Fighters و Need for Speed Underground 2 و Vampire: The Masquerade – Bloodlines، وغيرها.

واستخدمت إنفيديا الأداة لإنشاء المحتوى القابل للتنزيل المجاني Portal with RTX و Portal: Prelude RTX الذي حصل على تحسين فيما يتعلق بالأنسجة والنماذج والإضاءة.

وتستخدم Orbifold Studios أيضًا RTX Remix لتطوير Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project، وهي نسخة معدلة مدفوعة من اللعبة المميزة.

ومن المفترض أن توفر الأداة الجديدة نطاقًا واسعًا من الألعاب المعاد صياغتها بعد أن أصبحت متاحة لجميع المعدلين لتجربتها.

وتقول إنفيديا إن RTX Remix تتيح للمعدلين إنشاء أضواء وإحضار أصول معاد تصميمها إلى اللعبة، إلى جانب التقاط مشاهد اللعبة التقليدية وإدخال الأصول المعاد تصميمها مرة أخرى في اللعبة عند التشغيل.

وتعد إحدى المزايا الأساسية هي أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تستخدم تقنية Tensor Cores في وحدات معالجة الرسومات GeForce RTX لتحليل المواد المنخفضة الدقة وإنشاء مواد دقيقة ماديًا وزيادة الدقة 4 مرات.

ويستطيع المعدلون استخدام العرض الفعلي PBR من أجل التفاعل الصحيح للمواد مع إضاءة تتبع الأشعة.

وتسمح RTX Remix للمعدلين بإدماج تتبع الأشعة وDLSS 3 و Nvidia Reflex (التي من المفترض أن تقلل زمن الوصول) للحصول على تجربة لعب شاملة.