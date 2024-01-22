تركز معظم شركات تصنيع الهواتف الذكية في اختيار المعالجات التي تمتاز بالقوة والكفاءة في استهلاك الطاقة، لضمان عمر البطارية الطويل، كما تضيف العديد من الشركات إلى هواتفها مزايا تساعد في إطالة عمر البطارية، لتتمكن من الاستمرار باستخدام هاتفك طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة شحنه، ومع ذلك فإن بعض الهواتف الجديدة تُستنزف طاقة بطاريتها بسرعة قبل مرور يوم كامل على استخدامها.

لذلك، إذا كنت تهتم بعمر البطارية الطويل، وترغب في شراء هاتف جديد لا تحتاج إلى إعادة شحنه قبل نهاية اليوم، فيمكنك اختيار واحد من الهواتف التالية التي تُعدّ من أفضل الهواتف الذكية التي تمتاز بعمر البطارية الطويل:

1- هاتف OnePlus 11:

يضم هاتف OnePlus 11 بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة، ويدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 100 واط، وتصل نسبة الشحن إلى 50% في عشر دقائق، وإلى نسبة قدرها 100% في مدة تقل عن نصف ساعة، وسيعمل هذا الهاتف لمدة يومين كاملين دون الحاجة إلى إعادة شحنه في حال الاستخدام غير المُكثّف، لذلك يُعدّ هذا الهاتف أفضل هاتف ذكي يمتاز بعمر البطارية الطويل.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى لهذا الهاتف، يضم OnePlus 11 شاشة بقياس يبلغ 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ويضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بثلاثة خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي، هي: 8 أو 12 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يُباع هاتف OnePlus 11 بسعر قدره 2729 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

2- هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus:

يمتاز هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus بعمر البطارية الذي يبلغ يومًا كاملًا، كما يمتاز بالأداء القوي، والتصميم الأنيق، والشاشة المشرقة والكاميرات ذات المواصفات القوية.

يعمل هذا الهاتف بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) المصمم خصوصًا لهواتف سلسلة (23 Galaxy)، وهو إصدار مُحسن قليلًا من شريحة Snapdragon 8 Gen 2 العادية المصنعة بتقنية 4 نانومتر. ويعدّ من أفضل معالجات كوالكوم، ويوفر أداءً قويًا، وعمر بطارية ممتاز.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط. ويتوفر هذا الهاتف بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت.

يضم هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus شاشة بقياس قدره 6.6 بوصات، وتدعم معدل تحديث تكيفي يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يُباع هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus بسعر يبدأ من 3849 ريالًا سعوديًا.

3- هاتف OnePlus Nord N30 5G:

لا يمتاز هاتف OnePlus Nord N30 5G بالأداء القوي مثل هاتف سامسونج Galaxy S23 Plus وهاتف OnePlus 11، لكن بطاريته تستمر بالعمل لمدة يوم كامل، ويُباع بسعر منخفض قدره 270 دولارًا، وهذا يجعله خيارًا ملائمًا لذوي الميزانية المحدودة الذين يبحثون عن هاتف يتمتع بعمر البطارية الطويل، ويُباع بسعر منخفض.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلّي أمبير/ الساعة وتدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 50 واطًا، ويعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 695) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 6 نانومتر، ويتوفر بخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي RAM بسعة قدرها 8 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 128 جيجابايت.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف OnePlus Nord N30 5G .. إليك المواصفات والمميزات والسعر“.

4- هاتف Asus Zenfone 10:

يمتاز هاتف Asus Zenfone 10 بالتصميم الأنيق والحجم الصغير والوزن الخفيف، بالإضافة إلى ذلك يمتاز هذا الهاتف بعمر البطارية الذي يدوم لمدة يوم كامل.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4300 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 30 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

يضم هاتف Asus Zenfone 10 شاشة بقياس قدره 5.92 بوصات، وتدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هاتف Zenfone 10 بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 16 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يُباع هاتف Asus Zenfone 10 بسعر قدره 3898 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

5- هاتف Nothing Phone 2:

يمتاز هاتف Nothing Phone 2 بتصميمه الجميل ويضم في الجهة الخلفية واجهة (جليف) Glyph، التي تتكون من 11 شريط LED، كما يمتاز بالأداء القوي، والبطارية التي تستمر بالعمل لأكثر من يوم.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 45 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 5 واط.

يضم هذا الهاتف شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، كما يضم كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل.

يعمل هاتف (Nothing Phone 2) بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 + Gen 1) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبثلاثة خيارات من سعة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “القرار النهائي.. هل يستحق هاتف Nothing Phone 2 الشراء؟”.

6- هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5:

يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 القابل للطي على بطارية تبلغ سعتها 4400 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، والشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة تبلغ 4.5 واط، ويبلغ عمر البطارية في هذا الهاتف نصف يوم تقريبًا.

يتمتع هذا الهاتف بالتصميم الجميل وقوة الأداء، فهو يعمل بمعالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى والمُصنع بتقنية 4 نانومتر، الذي يقدم أداءً أفضل بنسبة قدرها 17% مقارنةً بالإصدار السابق.

يضم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold5 شاشة داخلية رئيسية بمقاس قدره 7.6 بوصات، تدعم معدل تحديث تكيفي يبلغ أقصاه 120 هرتزًا، وشاشة خارجية يبلغ قياسها 6.2 بوصات، وتدعم معدل التحديث نفسه.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف Galaxy Z Fold5.. إليك المواصفات والسعر“.

7- هاتف آيفون 15 برو ماكس:

يُعد هاتف آيفون 15 برو ماكس من أفضل وأقوى الهواتف المتوفرة في الأسواق، ويعمل بمعالج A17 Pro الأحدث من آبل، وهو معالج سداسي النوى، ومصنع بتقنية 3 نانومتر، يمتاز بقوة الأداء والكفاءة في استهلاك الطاقة.

يحتوي هذا الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4422 ميلّي أمبير/ الساعة، وعند شحنه سلكيًا لمدة قدرها نصف ساعة تصل نسبة الشحن إلى 50%، ويدعم هذا الهاتف الشحن اللاسلكي (MagSafe) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي (Qi2) بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي، ويمكن أن تستمر بطاريته بالعمل لمدة قدرها 29 ساعة من بث مقاطع الفيديو.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، يمكنك الاطلاع على مقال: “آبل تكشف النقاب عن هاتفي iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max الرائدين“.