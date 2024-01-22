أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة الخطاب التعريفي قبل التقدم إلى وظيفة جديدة

إذا كنت تبحث عن عمل جديد، وترغب في البدء بالتقدم إلى الوظائف المُعلنة في منصات التوظيف، وترغب في جعل ملف السيرة الذاتية احترافيًا ولافتًا للنظر، فعليك التركيز في كتابة خطاب تعريفي (Cover Letter) احترافي، تُظهر فيه مهاراتك وخبراتك بإيجاز وبطريقة مقنعة تجعل مسؤول التوظيف يمنحك فرصة لإجراء مقابلة عمل.

فبالإضافة إلى مهاراتك وخبراتك، يؤدي الخطاب التعريفي دورًا كبيرًا في منحك فرصة للحصول على مقابلة عمل، فهو يترك انطباعًا أوليًا عن شخصيتك ومهاراتك، ويساعد مسؤول التوظيف في تعرّف أهم الأمور عنك.

وللمساعدة في كتابة خطاب تعريفي احترافي، طُوّرت العديد من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُسهل كتابة الخطابات التعريفية، وسنذكر من هذه الأدوات ما يلي:

1- أداة CoverDoc.AI:

تعتمد أداة CoverDoc.AI على الذكاء الاصطناعي لإنشاء خطابات تعريفية مخصصة بسرعة ودقة عالية. فهي تولّد خطابات تعريفية واضحة وموجزة مع أقل عدد ممكن من الأخطاء الإملائية والنحوية، وتأخذ في الحسبان متطلبات الوظيفة.

وكل ما عليك فعله لإنشاء خطاب تعريفي باستخدام هذه الأداة إضافة التفاصيل الأساسية، مثل: اسم الشركة والاسم الوظيفي، وأسلوب الكتابة المفضل لديك ورابط لملفك الشخصي في منصة لينكدإن. وبمجرد إدخال جميع التفاصيل، ستحلل أداة CoverDoc.AI البيانات، وتكتب خطابًا تعريفيًا مناسبًا لك. بعد ذلك، يمكنك تعديل الخطاب التعريفي بحسب رغبتك قبل إرساله.

2- أداة Rezi:

Rezi هي واحدة من أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي لكتابة الخطابات التعريفية احترافية. وعند استخدام هذه الأداة سيُطلب منك أولًا إنشاء سيرة ذاتية تتضمن خبراتك السابقة؛ مما يسهل على الأداة صياغة خطاب تعريفي يوضح مدى تناسب خبراتك مع الدور الوظيفي المطلوب.

سيُطلب منك أيضًا إدخال معلومات عن الشركة التي ترغب في العمل فيها، وبعد إدخال هذه التفاصيل عليك النقر فوق زر (AI Writer Ready)، ثم ستكتب أداة Rezi خطابًا تعريفيًا في ثوانٍ.

3- أداة ResumAI:

توفر أداة ResumAI أكثر من 350 نموذجًا مجانيًا ومتميزًا من الخطابات التعريفية؛ مما يسمح لك بكتابة خطاب حسب احتياجاتك. وبعد اختيار النموذج المناسب للاسم الوظيفي، أدخل سيرتك الذاتية وجميع التفاصيل والمعلومات الشخصية والوظيفية الخاصة بك.

تركز هذه الأداة في إظهار مهاراتك ومؤهلاتك وخبراتك الرئيسية التي تناسب الدور الوظيفي الذي تبحث عنه. وبمجرد إدخال جميع التفاصيل التي توضح خبراتك العملية والمستوى التعليمي، تُنشئ أداة ResumAI إصدارات متعددة من الخطابات التعريفية، لتتمكن من اختيار ما يناسب الوظيفة.

4- أداة Kicksem:

تعتمد أداة Kickseme في عملها على النموذج اللغوي GPT-4 من OpenAI الذي يستخدم خوارزميات التعلم الآلي لإنتاج خطابات تعريفية مكتوبة بأسلوب يشبه الأسلوب البشري.

ولاستخدام هذه الأداة، أضف نوع الوظيفة التي ترغب في التقدم إليها، ثم انقر فوق زر (Use AI Writer) لإنشاء خطاب تعريفي مميز بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه الأداة مجموعة من النماذج الجاهزة للخطابات التعريفية تكون قابلة للتخصيص.

تساعدك Kickseme أيضًا في إنشاء سيرة ذاتية، وبناء مواقع ويب، والتحقق من جودة السيرة الذاتية المكتوبة سابقًا، وتصحيح الأخطاء النحوية والإملائية في السير الذاتية والخطابات التعريفية.

5- أداة Cover Letter AI:

تُساعدك أداة Cover Letter AI في كتابة خطاب تعريفي احترافي ومخصص بأي لغة تريدها. وللبدء باستخدام هذه الأداة، تحتاج إلى إضافة سيرتك الذاتية والمعلومات الخاصة بأسلوب الكتابة والوصف الوظيفي واسم الشركة والمهارات التي يجب التركيز فيها في الخطاب التعريفي.

وبمجرد إدخال هذه المعلومات، ستحصل على إصدارات متعددة من الخطاب التعريفي الخاص بك، وإذا لم يعجبك أي خطاب، فيمكنك طلب إنشاء خطابات أخرى حتى تحصل على الخطاب الملائم لك.