أسوس تدعم أحدث منافذ USB مع بطاقة التوسعة USB4 PCIE GEN4

كشفت شركة أسوس عن بطاقة التوسعة USB4 PCIe Gen4 x4 لدعم الجيل الجديد من منافذ USB 4 مع عرض نطاق ترددي ثنائي الاتجاه يصل إلى 40 جيجابت/ الثانية.

تحتوي بطاقة التوسعة USB4 PCIe Gen 4 على منفذي USB4 Type C ومنفذي DP-IN، وتتوافق مع معيار DisplayPort 1.4؛ لذلك هي تدعم دقة عرض قدرها 8K إذا كانت البطاقة الرسومية الخاصة بك تدعم ذلك.

ومن أهم المزايا لاستخدام DP 1.4 عبر منفذ USB4 هي التوصيل بين شاشات العرض مع وضع DP-ALT، والقدرة على الاتصال بعدة أجهزة تدعم معيار USB4 عبر منفذ واحد.

تدعم بطاقة التوسعة أسوس USB4 PCIe Gen 4 خاصية الشحن السريع حتى 20 فولطًا، أي 3 أمبير، و60 واطًا لكل منفذ USB4 Type-C بفضل وحدة التحكم الرئيسية ASM4242 USB4 من شركة ASMedia.

ونظرًا إلى أن معيار USB4 يدعم الاتصال المتسلسل (Daisy Chain)، يمكنك توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة لكل منفذ Type-C. وللعمل مع شاشات العرض، يمكنك توصيل شاشة واحدة بدقة عرض قدرها 8K وتوصيل أربعة أجهزة بمنفذ USB4 واحد، أو شاشة مزدوجة بدقة عرض قدرها 4K مع ثلاثة أجهزة بمنفذ USB4 واحد.

كما تحتاج بطاقة التوسعة من أسوس إلى منفذ USB4 Header داخلي، ومنفذ USB 2.0 Header من اللوحة الأم نفسها، ومنفذ طاقة 6pin PCIe، لتعمل بكل طاقتها. هذه المتطلبات لا تجدها متوفرة إلا مع بعض اللوحات الأم من AMD وإنتل.

أخيرًا، لم تكشف أسوس عن سعر بطاقة التوسعة أو وقت توفرها في الأسواق.