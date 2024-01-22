أبرز 5 مزايا ذكاء اصطناعي في هواتف Galaxy S24 تجعلها تستحق الشراء

حصلت هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة على مجموعة من الترقيات البارزة، وتشمل: معالج كوالكوم الجديد، والشاشة التي تتمتع بسطوع مرتفع، والتصميم المُحسّن، بالإضافة إلى دعم مجموعة متنوعة من مزايا الذكاء الاصطناعي بفضل المساعد الذكي Galaxy AI.

يقدم Galaxy AI تجربة شاملة للذكاء الاصطناعي في هواتف (Galaxy S24)؛ مما يساعد في تعزيز التواصل، وتحسين الإبداع والإنتاجية بنحو كبير.

وفيما يلي، سنذكر 5 من أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها المساعد الذكي Galaxy AI والتي قد تكون سببًا للتفكير في ترقية هاتفك، وشراء واحد من هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة:

1- مزية Circle to Search:

تُسهل مزية Circle to Search الجديدة من جوجل والمتوفرة في هواتف Galaxy S24 البحث عبر الإنترنت. فعندما تتصفح أي تطبيق، يمكنك الضغط مطولًا على زر الشاشة الرئيسية، ثم رسم دائرة حول أي معلومة أو صورة داخل التطبيق لتشغيل بحث جوجل، والحصول على معلومات إضافية عن العنصر الذي أشرت إليه دون الحاجة إلى مغادرة التطبيق الذي تستخدمه.

2- مزية التحرير التوليدي:

تشبه مزية التحرير التوليدي (Generative Edit) مزية المحرر السحري (Magic Editor) من جوجل المتوفرة في تطبيق (صور جوجل) Google Photo، وهي مزية تساعدك في إجراء تعديلات احترافية في الصور دون الحاجة إلى خبرة سابقة في التحرير الاحترافي.

إذ تتيح لك هذه المزية النقر مطولًا على كائن معين يظهر في صورة وتغيير مكانه، أو تغيير حجمه أو إزالته، وستملأ هذه المزية المكان الفارغ بألوان مطابقة لألوان خلفية الصورة، وستسمح لك مزية التحرير التوليدي الجديدة أيضًا بتوسيع الصور وستملأ الأجزاء الجديدة بخلفية مطابقة للخلفية الأصلية.

3- مزية الترجمة المباشرة:

مزية أخرى مشابهة لمزية موجودة في هواتف جوجل Pixel هي الترجمة المباشرة (Live Translate). تعتمد هذه المزية على الذكاء الاصطناعي لترجمة المكالمات الصوتية، وتقدم الترجمات الصوتية والنصية الثنائية الاتجاه لحظيًا في أثناء إجراء المكالمات الهاتفية في تطبيق الهاتف؛ مما يسمح لك بالتحدث مع الأشخاص الذي يتكلمون لغات أجنبية دون الحاجة إلى مُترجم.

4- مزية مساعد النسخ:

يمكن للأشخاص الذين يعتمدون على المذكرات الصوتية، الاستفادة من مزية مساعد النسخ (Transcript Assist) التي تهدف إلى المساعدة في نسخ المذكرات الصوتية وترجمتها وتلخيصها، وكل هذا يتم في الهاتف دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت.

5- مزية مساعد الدردشة:

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في صياغة رسالة بنحو مناسب، سواء كانت رسالة رسمية أو غير رسمية، فيمكن أن تساعدك مزية مساعد الدردشة (Chat Assist).

تظهر هذه المزية تلقائيًا في تطبيق لوحة المفاتيح في هواتف سامسونج Galaxy S24 عندما تستخدم خدمات البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو تطبيق الرسائل، بالإضافة إلى ذلك، تُسهّل لك هذه المزية التواصل مع الآخرين بلغات مختلفة؛ إذ يمكنها ترجمة الرسائل التي تكتبها لحظيًا بأكثر من 13 لغة.