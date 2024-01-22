أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy S24 Plus و Galaxy S23 Plus

كشفت سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S24 الجديدة التي تتضمن ثلاثة هواتف، هي: Galaxy S24 و Galaxy S24 Plus و Galaxy S24 Ultra، وجميعها يأتي مع تحسينات في الأداء وتدعم العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

في هذا المقال سنتحدث عن الهاتف الأوسط في السلسلة وهو Galaxy S24 Plus، الذي يُعدّ مناسبًا لمن يحبون هواتف سامسونج الكبيرة الحجم لكنهم غير مستعدين لدفع مبلغ كبير لشراء طراز Ultra. ولكن بماذا يختلف هذا الطراز الجديد عن الطراز السابق Galaxy S23 Plus؟ وإذا كنت ترغب في شراء هاتف جديد، أيهما تختار Galaxy S23 Plus أم Galaxy S24 Plus؟

لمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي أبرز الفروق بين هاتفي سامسونج Galaxy S23 Plus و Galaxy S24 Plus:

التصميم والشاشة:

هناك فروق قليلة في التصميم بين كلا الهاتفين، وهي أن هاتف S24 Plus يأتي بتصميم يتضمن حافات مسطحة، وإطار مصنوع من الألمنيوم من نوع Armor، الذي ينحني قليلًا نحو الزجاج الخلفي، ويمتاز هذا النوع من الألمنيوم بأنه مقاوم للخدوش والصدمات.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر طراز Galaxy S24 Plus الجديد بسبعة ألوان، ثلاثة منها حصرية في متجر سامسونج الإلكتروني، وتشمل: البنفسجي والأصفر، والرمادي والأسود، والألوان الحصرية في متجر سامسونج، هي: الأخضر والأزرق والبرتقالي. أما الطراز السابق Galaxy S23 Plus فيتوفر بأربعة ألوان، هي: الأبيض، والبنفسجي، والأخضر، والأسود.

وفيما يتعلق بمواصفات الشاشة، يضم طراز Galaxy S24 Plus الجديد شاشة بمقاس قدره 6.7 بوصات تدعم تقنية LTPO التي تسمح للشاشة بتبديل معدل التحديث تلقائيًا بين 10 و 120 هرتزًا، كما تمتاز بالسطوع العالي الذي يصل أقصاه إلى 2600 شمعة في المتر المربع، أما سطوع شاشة هاتف Galaxy S23 Plus فيصل أقصاه إلى 1750 شمعة في المتر المربع، ويبلغ مقاس الشاشة 6.6 بوصات.

المعالج والأداء:

يعمل الإصدار الخاص بالولايات المتحدة وكندا من هاتف Galaxy S24 Plus بأحدث معالج من كوالكوم وهو (Snapdragon 8 Gen 3)، أما الإصدار العالمي فيعمل بمعالج سامسونج (Exynos 2400)، وأما طراز Galaxy S23 Plus الذي صدر في العام الماضي فيعمل بالإصدار السابق من معالج كوالكوم، وهو (Snapdragon 8 Gen 2).

يأتي الطراز الجديد من معالج كوالكوم مع تحسينات في الأداء والسرعة مقارنةً بالطراز الذي يعمل به هاتف S23 Plus، لكن معالج سامسونج الذي يعمل به الإصدار العالمي من طراز S24 Plus أقل كفاءة بنحو قليل من معالجات كوالكوم.

يأتي هاتف Galaxy S24 Plus مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت، أما Galaxy S23 Plus السابق فيأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 256 جيجابايت.

وفيما يتعلق بالمزايا الجديدة المُحسّنة للأداء، يأتي الطراز الجديد مع مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي يوفرها المساعد الذكي Galaxy AI، وهذه المزايا تعزز تجربة استخدام هاتف سامسونج الجديد بنحو كبير، ومن أبرز هذه المزايا: ترجمة المكالمات الهاتفية لحظيًا، والمساعدة في إنشاء الرسائل، وتسهيل البحث عبر الإنترنت، وغيرها.

من المتوقع أن تصل بعض هذه المزايا إلى هواتف سامسونج الأقدم ومنها هاتف Galaxy S23 Plus، لكن من غير المعروف حتى الآن ما المزايا التي ستصل إلى هواتف سامسونج القديمة.

يعمل طراز إس24 بلس بنظام التشغيل أندرويد 14 المعتمد على واجهة المُستخدم One UI 6.1، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة سبع سنوات. أما الطراز السابق إس23 بلس فيعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم التحديث إلى أندرويد 14، وسيحصل على تحديثات لنظام التشغيل لمدة أربع سنوات، مع سنة واحدة من التحديثات الأمنية.

الكاميرا:

لا يوجد فرق في نظام الكاميرا بين كلا الهاتفين، فكلاهما يحتويان على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية واسعة (wide) بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/1.8، والثانية عدسة مقربة (telephoto) بدقة قدرها 10 ميجابكسل وفتحة عدسة تبلغ f/2.4، والثالثة فائقة الاتساع (ultrawide) بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

الفرق البارز فيما يتعلق بالكاميرا وجودة التصوير هو أن الطراز الحديث S24 Plus يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي التي تساعد في التقاط صور أفضل، وتساعد أيضًا في تحرير الصور مباشرة في تطبيق الصور دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات لتحرير الصور تابعة لجهات خارجية.

بالإضافة إلى ذلك، حسّنت سامسونج خوارزميات تصحيح الألوان حتى يُنتج هاتف Galaxy S24 Plus صورًا طبيعية أكثر من الطراز السابق، وهناك تحسينات أخرى في قدرة الهاتف على تصوير مقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة؛ مما يساعد في تصوير مقاطع فيديو واضحة في الليل.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Galaxy S23 Plus على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلّي أمبير/ الساعة، وتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، أما هاتف Galaxy S24 Plus فقد حصل على ترقية في سعة البطارية؛ إذ يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4900 ميلّي أمبير/ الساعة مع دعم الشحن السلكي بالقدرة نفسها في الطراز السابق.

السعر:

هاتف سامسونج Galaxy S24 Plus متاح الآن للطلب الأولي بسعر يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا، أما هاتف Galaxy S23 Plus فيُباع بسعر يبدأ من 3849 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Galaxy S24 Plus و Galaxy S23 Plus:

Galaxy S23 Plus Galaxy S24 Plus المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 2) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار الخاص بالولايات المتحدة، وكندا: معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الإصدار العالمي: معالج سامسونج Exynos 2400 الذي يحتوي على عشر نويات، والمُصنع بتقنية 4 نانومتر. الشاشة 6.6 بوصات من نوع (Dynamic AMOLED 2X) وبدقة قدرها 2340 × 1080 بكسلًا. 6.7 بوصات من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X) وبدقة قدرها 3120 × 1440 بكسلًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 جيجابايت. 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 10 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC. شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E/7، وتقنية (الاتصال القريب المدى) NFC، وتقنية البلوتوث 5.3. الألوان الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والأبيض. الأسود، والأخضر، والبنفسجي، والرمادي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي. نظام التشغيل أندرويد 13 ويدعم الترقية إلى أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 196 جرامًا. 196 جرامًا. السعر يبدأ من 3849 ريالًا سعوديًا. يبدأ من 3999 ريالًا سعوديًا.