آبل تقترب من إطلاق أجهزة آيباد وماك بوك آير جديدة

تعتزم شركة آبل إطلاق عدة أجهزة جديدة بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024 الجاري، وفقًا لما ذكره تقرير جديد لوكالة بلومبيرغ الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن الأجهزة الجديدة ستشمل أجهزة آيباد آير وآيباد برو بالإضافة إلى ماك بوك آير بإصدارات مختلفة.

ومن المتوقع أن يأتي الجهاز اللوحي آيباد آير الجديد بشاشات كبيرة قياسها 11 و 13 إنشًا، وستستخدم آبل في الجهاز معالج M2، مما سيوفر أداءً أسرع مقارنةً بالجيل الحالي الذي يعمل بمعالج M1، والذي أطلقته الشركة في مارس من عام 2022 الماضي.

ولا يتوقع وجود تغيير ملحوظ في التصميم الخارجي للجهاز باستثناء بروز واضح للكاميرا، كما ستحسن آبل آليات الاتصال في الجهاز عن طريق دعم Wi-Fi 6E و Bluetooth 5.3.

وفيما يتعلق بجهاز آيباد برو، فإنه سيأتي بشاشات من نوع OLED في سابقة هي الأولى في تاريخ أجهزة آيباد؛ إذ ما زالت الشركة تستخدم شاشات LCD في الإصدارات الحالية من آيباد، وسيشكل ذلك التطور فارقًا ملحوظًا في تشبع الألوان والسطوع وتوفير استهلاك الطاقة وتجربة الاستخدام عمومًا، كما سيؤدي استخدام تلك الشاشة في الوقت نفسه إلى ارتفاع سعر الجهاز على نحو ملحوظ مقارنةً بالنسخ السابقة.

وتدعم أجهزة آيباد برو التي أُطلقت في عام 2017 وما يليها تقنية ProMotion التي تسمح بتغير مرن ومستمر في معدل التحديث ليتراوح بين 24 و 120 هرتزًا. ومن المحتمل أن يؤدي استخدام شاشات OLED إلى انخفاض معدل التحديث الأدنى إلى 10 هرتز أو أقل، وذلك لزيادة عمر البطارية، مع الحفاظ على الحد الأقصى التي يصل إلى 120 هرتزًا.

وتشمل المميزات الأخرى لأجهزة آيباد برو القادمة استخدام معالج M3 الأحدث للحصول على أداء مثالي، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي MagSafe، ولوحة مفاتيح Magic Keyboard المعاد تصميمها. ومن المحتمل أيضًا إجراء تغييرات على نتوء الكاميرا الخلفية لأجهزة آيباد برو.

وتخطط آبل أيضًا لإطلاق عدة نسخ من الحاسوب المحمول ماك بوك آير في الوقت نفسه، إذ يتوقع أن تصدر الشركة طرازين بشاشات قياسها 13 و 15 إنشًا في ربيع العام الحالي، مع معالج M3 الذي سيضفي تطورًا ملحوظًا في الأداء في عرض الرسومات وتشغيل الألعاب.