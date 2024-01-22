آبل تطلق رسميًا تحديث iOS 17.3 بميزة حماية الجهاز المسروق

أطلقت آبل رسميًا تحديث iOS 17.3 الجديد لهواتف آيفون بعدة مزايا جديدة أبرزها ميزة “حماية الجهاز المسروق” Stolen Device Protection.

وتعمل تلك الميزة الجديد على منع السارقين من تنفيذ إجراءات محددة في الأجهزة التي بحوزتهم، حتى وإن كانوا يملكون رمز الدخول السري Passcode؛ إذ تطلب تلك الميزة ضرورة إجراء مصادقة بيومترية عبر خاصية تعرّف الوجه Face ID، مع تعطيل إمكانية إدخال رمز المرور عندما تُستخدم الأجهزة في أماكن بعيدة عن موقع العمل أو المنزل.

وعند تفعيل تلك الميزة، لن يستطيع السارقون تنفيذ بعض الإجراءات مثل استخدام كلمات المرور أو مفاتيح المرور، أو التقدم بطلب للحصول على بطاقة آبل الائتمانية، أو إيقاف تشغيل نمط الفقدان Lost Mode، أو محو بيانات آيفون، أو استخدام طرق الدفع المحفوظة في آيفون، وغيرها دون إجراء المصادقة البيومترية التي تشترط فحص وجه مالك آيفون الأصلي.

وتشدد آبل القيود بنحو كبير مع تلك الميزة الجديدة عند تنفيذ الإجراءات الحرجة مثل تغيير كلمة مرور حساب آبل Apple ID وتحديث إعدادات الأمان فيه، أو تغيير رمز المرور أو إعدادات تعرّف البصمة والوجه Touch/Face ID، أو إيقاف تشغيل خاصية Find My، إذ تُفعل خاصية التأخير الأمني لمدة ساعة بعيدًا عن المواقع المألوفة.

ويمكن تفعيل تلك الميزة في هواتف آيفون بسهولة، عبر الذهاب إلى الإعدادات، ثم الضغط على Face ID، ثم تفعيل ميزة “حماية الجهاز المسروق”.

ويتيح تحديث iOS 17.3 الجديد أيضًا مزايا أخرى مثل إمكانية إنشاء قوائم التشغيل التعاونية في خدمة “آبل ميوزيك” للسماح للأشخاص الموجودين في القائمة بإضافة المقاطع الصوتية إلى قائمة التشغيل المشتركة، أو تعديلها بالحذف وإعادة الترتيب، بالإضافة إلى إمكانية التفاعل مع المقاطع الصوتية داخل القائمة باستخدام الرموز التعبيرية.

ويحمل التحديث تحسينات لميزة اكتشاف الحوادث في كافة إصدارات آيفون 14 وآيفون 15، كما يعرض ضمان الأجهزة التي تعمل بحساب آبل الخاص بالمستخدم في قسم الإعدادات، ويتيح بث المحتوى عبر خاصية AirPlay مباشرةً إلى أجهزة التلفاز في غرف بعض الفنادق.

ومن الجدير بالذكر أن آبل أطلقت أيضًا تحديث macOS Sonoma 14.3 لحواسيب ماك، وتحديث iPadOS 17.3 لأجهزة آيباد، وتحديث tvOS 17.3 لأجهزة تلفاز آبل.