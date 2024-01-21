سامسونج توفر هدايا مجانية عند شراء هواتف جالاكسي S24

تتيح سامسونج بعض الهدايا المجانية عند الحجز الأولي لهواتف جالاكسي S24 الجديدة بإصداراتها المختلفة، وبعد بدء استخدامها.

ويحصل العملاء الراغبون في شراء هواتف جالاكسي S24 على ضعف السعة التخزينية بالسعر نفسه الذي تُباع به السعة الأساسية، مع ضمان “سامسونج كير بلس” المميز مجانًا لمدة عام كامل، بالإضافة إلى بعض الملحقات المجانية مثل غطاء الحماية، وخصومات إضافية عند شراء الملحقات الأخرى أو شراء أكثر من هاتف من سلسلة جالاكسي S24 من متجر سامسونج.

ووفقًا لسامسونج، فإن عروض الحجز الأولي ستكون متاحة حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

وعند بدء التشغيل، يمكن لمالكي هواتف جالاكسي S24 الجديدة الحصول على هدايا أخرى، ومنها اشتراك مجاني لمدة 4 أشهر في “يوتيوب بريميوم”، بقيمة إجمالية تبلغ 55 دولارًا أمريكيًا، بشرط ألا يكون العميل مشتركًا بالفعل في الخدمة، وسيكون ذلك العرض متاحًا حتى مطلع أبريل/ نيسان المقبل.

وتتيح سامسونج أيضًا اشتراكًا مجانيًا في خدمة ون درايف للتخزين السحابي بسعة قدرها 10 جيجابايت لمدة تصل إلى 6 أشهر.

ولهواة التصميم وتحرير الصور، توفر سامسونج أيضًا اشتراكًا مجانيًا لمدة شهرين في تطبيقي أدوبي Lightroom و Express، علماً بأن ذلك العرض متاح حتى العاشر من فبراير/ شباط المقبل.

وتطرح سامسونج هاتف جالاكسي S24 الأساسي بسعر يبدأ من 800 دولارٍ أمريكي، في حين يبدأ سعر إصدار بلس من 1000 دولارٍ أمريكي. أما إصدار “ألترا” الأغلى، فيبدأ سعره من 1300 دولارٍ أمريكي.