ريلمي تكشف عن هاتف Realme Note 50 المنخفض الثمن

كشفت شركة ريلمي عن هاتفها الذكي الجديد Realme Note 50، الذي يُعد أول هاتف للشركة من سلسلة نوت، كما أن سعره المنخفض للغاية يجعله أرخص هاتف تتيحه الشركة لعملائها.

ويأتي هاتف Realme Note 50 بشاشة من نوع IPS LCD قياسها 6.74 إنشات بدقة قدرها +HD (أي 1600 × 720 بكسلًا)، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، وحساسية عالية للمس.

ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فلاش ليد، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف Realme Note 50 بمعالج Unisoc T612 الثماني النواة المصنوع بتقنية تصنيع قدرها 12 نانومتر، مع ذاكرة عشوائية قدرها 4 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية مساحتها 64 جيجابايت يمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة خارجية من نوع ‏microSD.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعتها 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقوة 10 واط باستخدام الشاحن المرفق.

وفيما يتعلق بعوامل الأمان، فإن الهاتف يحتوي على حساس لبصمات الأصابع مع خاصية فتح الجهاز عن طريق الوجه. ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 13 بواجهة Realme UI T. وعلاوةً على ذلك، فإن الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار ‏IP54.

ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات وايفاي 802.11ac، وبلوتوث 5.0، كما يضم منفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية.

ويتوفر هاتف ‏Realme Note50 باللونين الأسود والأزرق بسعر قدره 65 دولارًا أمريكيًا فقط، ومن المنتظر أن تتيحه الشركة في الأسواق العالمية بدايةً من نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الجاري.

ومن الملاحظ أن ذلك الهاتف هو نسخة معدلة من هاتف الشركة الآخر Realme C51.