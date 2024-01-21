أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحرير الصور في هواتف Galaxy S24

كشفت شركة سامسونج النقاب عن المساعد الذكي Galaxy AI الذي يوفر مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها الجديدة وهي سلسلة هواتف Galaxy S24 الرائدة، وذلك في حدث Galaxy Unpacked 2024.

سيوفر Galaxy AI لهذه الهواتف الجديدة مجموعة من المزايا الخاصة بتطبيق الصور التي تُساعد في تحرير الصور بسهولة واحترافية دون الحاجة إلى استخدام تطبيقات تحرير الصور التابعة لجهات خارجية، بالإضافة إلى مزايا أخرى لتسهيل إنجاز العديد من المهام، وتعزيز تجربة الاستخدام.

وفيما يلي سنذكر أبرز مزايا الذكاء الاصطناعي التي يمكنك استخدامها لتحرير الصور في هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة:

1- مزية اقتراح التحرير:

مزية اقتراح التحرير (Edit Suggestion) هي مزية جديدة تُساعد في تحرير الصور بسهولة في هواتف سامسونج Galaxy S24؛ إذ تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحليل الصور ومقاطع الفيديو، ثم تقترح تلقائيًا تعديلات ملائمة يمكنك تطبيقها لجعل الصورة أو مقطع الفيديو يبدو أفضل من قبل. ويمكن لهذه المزية اقتراح محو الظلال أو الانعكاسات أو الوهج غير المرغوب فيه من الصور.

2- خاصية Super HDR المُحسّنة:

حدّثت سامسونج خاصية Super HDR لتبدو اللقطة في أثناء المعاينة مثل اللقطة النهائية، وبهذه الطريقة يمكنك رؤية مدى وضوح الصورة ومقاطع الفيديو قبل التقاطها.

ستتمكن من استخدام هذه المزية أيضًا عند التصوير باستخدام الكاميرات المخصصة لتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومنها: سناب شات، وإنستاجرام، وتيك توك، وهذا يعني أنه ليس عليك التقاط صورة باستخدام تطبيق الكاميرا المدمج في هاتف سامسونج، ثم الانتقال إلى إنستاجرام واستيرادها من المعرض، ثم نشرها، بل يمكنك استخدام كاميرا تطبيق إنستاجرام لالتقاط صور عالية الجودة، ونشرها مباشرة في التطبيق.

3- مزية التحرير التوليدي:

أضافت سامسونج مزية جديدة تُسمى (التحرير التوليدي) Generative Edit لتوسيع الصور وملء الأجزاء الجديدة بخلفية مطابقة لخلفية الصورة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. وعندما ترغب في تحريك عنصر ما من مكانه إلى مكان آخر، ستضبط هذه المزية موضع العنصر وتملأ مكانه الأصلي بألوان مطابقة تمامًا لألوان خلفية الصورة.

4- إنشاء مقاطع الفيديو بالحركة البطيئة:

تحتوي هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة على مزية تُسمى Instant Slow-Mo تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحويل مقاطع الفيديو العادية إلى مقاطع فيديو بطيئة الحركة، حتى لو صوّرتها باستخدام وضع التصوير العادي؛ إذ يمكن لمزية Instant Slow-Mo الجديدة إنشاء إطارات إضافية بناءً على الحركات في الفيديو لإبطاء اللحظات السريعة.