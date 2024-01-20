HMD Global تنأى بنفسها عن علامة نوكيا التجارية

تعتزم HMD Global إطلاق أجهزة تحمل علامتها التجارية، وتنأى بنفسها عن علامة نوكيا التجارية، إذ تعد الشركة المالكة لعلامة نوكيا التجارية للهواتف الذكية منذ عام 2016 وينتهي عقدها في عام 2025.

وتشهد الشركة المصنعة لهواتف نوكيا تغييرات كبيرة، إذ أصبحت جميع هواتف وأجهزة نوكيا اللوحية متاحة عبر موقع HMD Global الإلكتروني، مما يشير إلى تحول في إستراتيجية أعمال نوكيا وعلامتها التجارية.

وتتوافق هذه الخطوة مع ملكية شركة تصنيع الهواتف المحمولة الفنلندية للهواتف التابعة لعلامة نوكيا التجارية منذ عام 2016، وبالنظر إلى انتهاء عقدها في عام 2025، فإن هذا الإدماج يبدو منطقيًا.

وتركز شركة تصنيع الهواتف المحمولة الفنلندية على علامتها التجارية، وتتضمن هذه الإستراتيجية إزالة قسم الهاتف من الموقع الرسمي لنوكيا، الذي لا يمكن الوصول إليه الآن إلا من خلال رابط محدد.

ولن يعرض موقع نوكيا الإلكتروني بعد الآن قسم الهاتف، وتوفر HMD Global جميع المحتويات ذات الصلة.

ويعد هذا التغيير جزءًا من إستراتيجية الشركة لإعادة تعريف هوية علامتها التجارية، كما يتضح من إطلاق موقع hmd.com.

ومن المتوقع أن يستضيف هذا الموقع مجموعة من المنتجات، مثل أجهزة HMD Global وهواتف نوكيا التقليدية وعناصر من الشراكات الجديدة.

وبالإضافة إلى هذه التغييرات في موقع الويب، أعادت شركة تصنيع الهواتف المحمولة الفنلندية تسمية وجودها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتغير حساب إكس من @nokiamobile إلى @HMDglobal. ويثير هذا التحول تساؤلات بخصوص التركيز المستقبلي على هواتف نوكيا والتفاعل مع مجتمع نوكيا.

ومن المتوقع أن يصبح موقع HMD Global الجديد هو المنصة الأساسية لهواتف نوكيا التقليدية ومنتجات HMD Global الجديدة.

ويشير هذا إلى نهاية محتملة للهواتف الذكية التي تحمل علامة نوكيا التجارية، مع استمرار الهواتف غير الذكية فقط تحت اسم نوكيا.

ويبدو أن HMD Global قد تقصر الهواتف الذكية المستقبلية التي تحمل علامة نوكيا على عدد قليل من النماذج سنويًا من أجل تغطية قطاعات مختلفة من السوق.

ومن المتوقع أن يزداد وضوح هذه التغييرات مستقبلًا، ويشمل ذلك التخلص التدريجي المحتمل من هواتف نوكيا الذكية.

ويعد هذا تحولًا كبيرًا لعلامة نوكيا التجارية، التي كانت ذات يوم مهيمنة على صناعة الهواتف المحمولة.