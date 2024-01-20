واتساب تختبر ميزة إرسال الملفات للأشخاص القريبين في أندرويد

تختبر واتساب ميزة جديدة تتيح مشاركة الملفات مع الأشخاص القريبين بسهولة دون الحاجة إلى رقم الهاتف في نظام أندرويد.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب في أندرويد، سيتمكن المستخدمون من مشاركة الملفات عبر التطبيق عن طريق فتح نافذة مخصصة لمشاركة الملفات تعرض الأشخاص الموجودين على مسافة قريبة، بالإضافة إلى خيارات التحكم في ظهور الحساب للأشخاص الآخرين عند استخدام الميزة نفسها.

وبحسب الإرشادات المعروضة، يجب أن يفتح مستخدمو التطبيق نافذة مشاركة الملفات نفسها، حيث يختار المرسل المستقبل من قائمة الأشخاص القريبين، ويحتاج المستقبل إلى هز هاتفه لرؤية طلب مشاركة الملفات والموافقة عليه.

وفيما يتعلق بالخصوصية، ستكون عملية نقل الملفات آمنة؛ لكونها محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على الملفات والبيانات الشخصية.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام الهواتف تكون مخفية في أثناء إرسال الملفات عبر تلك الميزة، ولا تظهر للأشخاص غير المسجلين في قائمة جهات الاتصال.

وستمكن تلك الميزة مستخدمي التطبيق من مشاركة الملفات على نحو مباشر دون الحاجة إلى استخدام الطريقة التقليدية عبر الدردشات، وسيكون ذلك مفيدًا في العديد من المواقف مثل إرسال الملفات في أثناء الاجتماعات أو المحاضرات وغيرها دون الإفصاح عن رقم الهاتف الشخصي.

وتتيح واتساب حاليًا للمستخدمين إمكانية مشاركة الملفات عبر الدردشات بحجم يصل إلى 2 جيجابايت، وقد تسمح الميزة الجديدة بإرسال الملفات بحجم أكبر من ذلك.

وما زالت تلك الميزة قيد التطوير في النسخة التجريبية من التطبيق في أندرويد، ويبدو أن المطورين سيعملون عليها لبعض الوقت قبل إتاحتها لكافة المستخدمين. ولا يُعرف إن كانت ستتوفر لاحقًا لمستخدمي هواتف آيفون.