مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي من جوجل لتسهيل البحث عبر الإنترنت.. إليك كيفية استخدامها 

تستمر شركة جوجل بتطوير محرك البحث الخاص بها لتسهيل عمليات البحث عبر الإنترنت، والوصول إلى المعلومات بسرعة. وبفضل التطورات المستمرة في الذكاء الاصطناعي التي تساعدنا في فهم المعلومات بنحو أفضل، سهّلت جوجل عمليات البحث لتتمكن من البحث بصوتك، أو باستخدام الكاميرا عبر عدسة جوجل. وفي الوقت الحالي، تختبر جوجل كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي لجعل عمليات البحث أسهل وأسرع من قبل.

تهدف شركة جوجل إلى جعل الذكاء الاصطناعي مفيدًا للجميع، لذا تستمر بالتجربة لاكتشاف أسهل الطرق لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث عبر الإنترنت لتقديم نتائج ملائمة بسرعة وسهولة.

ولتحقيق هذا الهدف، قدمت جوجل مزيتين جديدتين، هما: Circle to Search، والبحث المتعدد المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. إليك المزيد من التفاصيل حول هذه المزايا:

1- مزية Circle to Search:

كشفت جوجل قبل يومين النقاب عن Circle to Search، وهي مزية جديدة للبحث عن أي شيء يظهر في شاشة هاتف أندرويد دون الحاجة إلى استخدام تطبيق جوجل أو متصفح الويب.

وكل ما عليك فعله هو تحديد الصورة أو النص أو مقطع الفيديو بأي طريقة تفضلها كأن ترسم دائرة حول العنصر الذي تود البحث عنه، أو الخربشة فوقه، ثم سيبدأ محرك البحث من جوجل بالبحث عن المعلومات الخاصة بالعنصر.

على سبيل المثال: في أثناء تصفح تطبيق فيسبوك شاهدت صورة لمنتج غريب لا تعرف استخداماته، يمكنك بسهولة رسم دائرة حوله وستظهر لك معلومات عنه.

ستُطلق جوجل مزية Circle to Search عالميًا في تطبيق جوجل في بعض الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد بتاريخ 31 من يناير الجاري، وتشمل هذه الهواتف: سلسلة هواتف جوجل Pixel 8 وسلسلة هواتف سامسونج Galaxy S24 الجديدة.

2- البحث المتعدد المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي:

في عام 2022، أضافت جوجل مزية البحث المتعدد (Multisearch) إلى عدسة جوجل (Google Lens) كطريقة جديدة للبحث، تشمل البحث باستخدام الصور والنصوص معًا، على سبيل المثال: يمكنك البحث عن صورة لأحذية رياضية حمراء وإضافة كلمة (أزرق) للعثور على أحذية مشابهة لها باللون الأزرق بدلًا من اللون الأحمر. ولكن الآن، أصبحت هذه المزية أكثر تطورًا من قبل بعد دعمها بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

فعندما تستخدم الكاميرا أو تحمّل صورة أو لقطة شاشة في تطبيق جوجل، ثم تطرح سؤالًا، ستُظهر مزية البحث المتعدد نتائج مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهذا يسمح لك بطرح أسئلة أكثر تعقيدًا حول الصورة، والعثور على المزيد من المعلومات وفهمها بسرعة.

على سبيل المثال: تخيل أنك في سوق وصادفت لعبة غير مألوفة، ولا توجد تعليمات حول كيفية لعبها أو تركيبها، سيتبادر إلى ذهنك فورًا بعض الأسئلة، مثل: ما هذه اللعبة وكيف يمكن اللعب بها؟ في هذا الحال يمكن أن تساعدك مزية البحث المتعدد المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وما عليك سوى التقاط صورة للّعبة في تطبيق جوجل، ثم إضافة سؤالك: كيف ألعب بهذه اللعبة؟ وسيجمع لك محرك البحث جوجل المعلومات من جميع مواقع الويب التي تحتوي على معلومات عن هذه اللعبة.

وبهذه الطريقة، يمكنك معرفة اسم اللعبة وكيفية اللعب بها في فقرة قصيرة وموجزة، ثم يمكنك البحث عن المزيد من التفاصيل حول المعلومات التي حصلت عليها من الروابط المدرجة في الفقرة.

ستكون هذه المزية متاحة خلال الأسبوع القادم في تطبيق جوجل عند استخدام عدسة جوجل للبحث، وستكون متاحة لمُستخدمي أندرويد وآيفون.