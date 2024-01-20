متصفح مايكروسوفت إيدج يحسن التقاط لقطات الشاشة

تختبر مايكروسوفت إضافة المزيد من الخيارات المتقدمة إلى أداة أخذ لقطات الشاشة في متصفح إيدج الخاص بها.

ويحتوي متصفح إيدج منذ سنوات على أداة “التقاط الويب Web Capture“، التي تتيح التقاط صورة من صفحة ويب كاملة أو منطقة محددة فيها، مع إمكانية إضافة تعليقات أو رسومات عليها قبل حفظها في الجهاز، بالإضافة إلى خاصية البحث البصري، التي تتعرف محتوى اللقطة، وتبحث في الويب عن محتوى مشابه لها.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للمتصفح “مايكروسوفت إيدج كاناري”، فإن أداة “التقاط الويب” ستحصل على خيارات جديدة، أبرزها إدماج مساعد “كوبيلوت” الذي يعمل استنادًا للذكاء الاصطناعي.

وعند الضغط على الزر المخصص لمساعد “كوبيلوت”، تُفتح نافذة الدردشة الخاصة به، لتمكين المستخدم من طرح أسئلة بشأن محتوى لقطة الشاشة. على سبيل المثال، يمكن أخذ لقطة شاشة لحيوان ما في مقطع فيديو في يوتيوب أو في صفحة على الإنترنت، ثم السؤال عن اسم الحيوان وأماكن وجوده وغير ذلك.

وتختبر مايكروسوفت أيضًا مزايا أخرى في أداة “التقاط الويب”، ومنها أداة تعرّف النصوص OCR، التي تسمح باكتشاف النصوص في الصورة مع إمكانية نسخها.

وبإضافة تلك المزايا الجديدة، يمكن للمستخدمين الاستغناء عن الأدوات والإضافات الخارجية التي تساعد في أخذ لقطات الشاشة عبر المتصفح، والاكتفاء بالأداة المدمجة في متصفح إيدج.

وتختبر مايكروسوفت المزايا الجديدة في الإصدار التجريبي، ومن المتوقع توفرها لكافة المستخدمين في الإصدار النهائي خلال وقت قريب.