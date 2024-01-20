مايكروسوفت توضح معايير حواسيب الذكاء الاصطناعي

كشفت مايكروسوفت عن إرشاداتها بخصوص ما يعد حواسيب الذكاء الاصطناعي المحمولة قبل وصول هذه النوعية من الأجهزة إلى السوق.

وكشفت كبرى الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة والمكتبية في وقت سابق من هذا الشهر في معرض CES 2024 عن خطها الجديد من الأجهزة المفترض وصولها إلى السوق قريبًا.

وكانت غالبية هذه الأجهزة عبارة عن حواسيب محمولة تتميز بشرائح حديثة من AMD أو إنتل، وتدعي أنها تحتوي مزايا الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لموقع TrendForce، تقول مايكروسوفت الآن إن الحواسيب المحمولة المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي يجب أن تحتوي 16 جيجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي.

ومن المتوقع أن تجعل هذه الخطوة الأشخاص يريدون المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي، كما أنها تقلل من شعبية الأجهزة المزودة بمقدار 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويعد هذا جزءًا من اتجاه واسع مع وصول استخدامات الذكاء الاصطناعي إلى أجهزة المستخدمين وعدم اقتصارها على الخوادم الكبيرة فقط.

ومن المفترض أن تنمو السوق العالمية لخوادم الذكاء الاصطناعي بأكثر من 1.6 مليون وحدة، وبمقدار نمو يقارب 40 في المئة.

وتحتاج حواسيب الذكاء الاصطناعي إلى إجراء ما لا يقل عن 40 تريليون عملية في الثانية لتكون مناسبة بما فيه الكفاية.

وقد أدى هذا إلى بدء منافسة كبيرة بين الشركات التي تصنع رقاقات الحواسيب.

وتعد شريحة Snapdragon X Elite من كوالكوم في الوقت الحالي بمنزلة الشريحة الوحيدة القادرة على إجراء 45 تريليون عملية في الثانية، مما يعني أنها تلبي المتطلبات.

وتواجه شريحتا Meteor Lake من إنتل و Ryzen 8040 من AMD مشكلة في هذا الصدد، مع أن شريحتي Ryzen 8050 و Lunar Lake يجب أن تفيا بالمتطلبات.

واتبعت كوالكوم قواعد مايكروسوفت في وقت مبكر، مما جعلها في وضع مناسب لبيع منتجاتها، إذ تستخدم أجهزة ألترابوك المحمولة – الأولى العاملة بنظام التشغيل ويندوز المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي – معالج Snapdragon X Elite.

وتخطط الشركات الكبرى، مثل دل وإتش بي ولينوفو، لتصنيع منتجات معتمدة على معالج كوالكوم.

وتؤثر قواعد مايكروسوفت أيضًا في نوعية تقنية ذاكرة الوصول العشوائي المستخدمة، إذ تبدأ الشركات المصنعة لأجهزة الحواسيب باستخدام ذاكرة الوصول العشوائي من نوع LPDDR5x بدلًا من نوع DDR SO-DIMM؛ لأنه سريع في نقل البيانات، وهو أمر مهم للذكاء الاصطناعي.

وتعتقد TrendForce أن نحو 35 في المئة من طلب ذاكرة الوصول العشوائي للحواسيب سيكون من نوع LPDDR، ويرتفع هذا مع زيادة طلب متطلبات الحواسيب المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي.