فيفو تكشف عن هاتف Vivo G2 من الفئة الاقتصادية

كشفت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo G2 الذي يحمل مواصفات مقبولة بسعر منخفض، مما يجعله مناسبًا لأصحاب الميزانيات المحدودة أو كهاتف ثانوي.

ويأتي هاتف فيفو الجديد بشاشة من نوع LCD قياسها 6.56 إنشات بدقة قدرها +HD، أي 1612 × 720 بكسلًا، ومعدل تحديث يصل إلى 90 هرتزًا، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 840 شمعة.

ويحتوي هاتف Vivo G2 على معالج Dimensity 6020 الثماني النواة من ميدياتيك مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت يمكن زيادتها عن طريق إدراج بطاقة ذاكرة خارجية من نوع microSD.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة قدرها 13 ميجابكسل مع فلاش LED. وكاميرا سيلفي بدقة قدرها 5 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 بواجهة OriginOS 3 الخاص بشركة فيفو.

ويضم هاتف فيفو Vivo G2 بطارية بسعة قدرها 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها عبر منفذ USB-C باستخدام الشاحن المرفق البالغ قوته 15 واطًا، كما يحتوي الهاتف على منفذ 3.5 ملم للسماعات السلكية، بالإضافة إلى بصمة الإصبع المدمجة في الزر الجانبي للجهاز. ويدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع والخامس وبلوتوث 5.1.

ويُعد ذلك الهاتف أول هاتف تطرحه شركة فيفو في سلسلة G، وهو يشبه إلى حد بعيد هاتف vivo Y36i الذي طرحته الشهر نهاية العام الماضي.

ويتراوح سعر الهاتف الجديد بين 160 و 260 دولارًا أمريكيًا، بحسب السعة التخزينية والذاكرة العشوائية، علمًا بأن الهاتف يتوفر بثلاثة ألوان، هي الأرجواني والأسود والذهبي.