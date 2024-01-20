سام ألتمان يطارد المليارات لبناء رقاقات الذكاء الاصطناعي

يسعى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، إلى جمع مليارات الدولارات من المستثمرين العالميين لمشروع رقاقات.

ويهدف ألتمان إلى استخدام الأموال لإنشاء شبكة من المصانع لتصنيع أشباه الموصلات، وفقًا لتقرير من وكالة بلومبرغ.

وأجرى سام ألتمان محادثات مع العديد من المستثمرين الكبار المحتملين على أمل جمع المبالغ الكبيرة اللازمة لمصانع تصنيع الرقاقات.

وتشمل الشركات التي أجرت مناقشات مع ألتمان شركة G42 ومقرها أبوظبي، ومجموعة سوفت بنك اليابانية، حسبما أوضح تقرير بلومبرغ.

ويتضمن المشروع العمل مع مصنعي الرقاقات الكبار، وتكون شبكة التصنيع عالمية النطاق.

ولا تزال المحادثات في المراحل المبكرة، ولم توضع قائمة كاملة بالشركاء والممولين المشاركين.

وتعكس حملة سام ألتمان لجمع الأموال قلقه من عدم وجود ما يكفي من الرقاقات لنشرها على نطاق واسع مع تزايد انتشار الذكاء الاصطناعي.

ولا ترقى بعض التوقعات الحالية لإنتاج الرقاقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى مستوى الطلب المتوقع.

ويعد بناء المصانع التي تصنع أشباه الموصلات وصيانتها مكلفًا جدًا مقارنةً بالنهج الذي يفضله العديد من أقران OpenAI في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وتركز شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابت عادةً على تصميم السيليكون المخصص ومن ثم نقل التصنيع إلى شركات خارجية.

وقد يتطلب إنشاء مصنع واحد عشرات المليارات من الدولارات، كما أن إنشاء شبكة من هذه المرافق قد يستغرق سنوات.

وركزت المحادثات مع شركة G42 وحدها على جمع ما بين 8 مليارات دولار و 10 مليارات دولار، حسبما أوضحت بلومبرغ، مع أن الوضع الحالي للمناقشات غير واضح.

ويعتقد سام ألتمان أن الصناعة بحاجة إلى التحرك الآن لضمان وجود إمدادات كافية قرب نهاية العقد.

وارتفع الاهتمام باستخدامات الذكاء الاصطناعي بين الشركات والمستهلكين منذ أن أطلقت OpenAI روبوتها للدردشة بالذكاء الاصطناعي ChatGPT منذ أكثر من عام.

وقد أدى ذلك بدوره إلى تحفيز الطلب الكبير على قوة الحوسبة والمعالجات اللازمة لبناء برامج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

وكان ألتمان يعمل بجد في مشروع الرقاقات حتى إقالته مؤقتًا من منصب الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI في شهر نوفمبر.

وجدد الجهود عند عودته، وقد أبلغ مايكروسوفت بخصوص الخطة، وكانت شركة البرمجيات العملاقة مهتمة بها.