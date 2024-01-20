سامسونج تعتزم توفير مزايا الذكاء الاصطناعي في المزيد من أجهزتها

أكدت شركة سامسونج أنها ستوفر بعض مزايا الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها في هواتف جالاكسي S24 الجديدة في بعض الإصدارات الأخرى من أجهزتها المحمولة.

ووفقًا للشركة الكورية، فإن تلك المزايا ستصل إلى بعض الإصدارات الراقية التي طرحتها سابقًا، ومنها هواتف جالاكسي S23 جميعها، وهي الإصدار الأساسي وإصدار بلس و FE وألترا، بالإضافة إلى الإصدارات الأحداث من هواتفها القابلة للطي؛ جالاكسي زد فولد 5 وفليب 5.

وفيما يتعلق بالأجهزة اللوحية، فإن المزايا الجديدة ستكون متاحة لسلسلة جالاكسي تاب S9 الأحدث بإصداراتها المختلفة.

ومن المنتظر أن تحصل تلك الأجهزة على المزايا المختلفة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري.

وستأتي تلك المزايا مع تحديث One UI 6.1 الذي تختبره سامسونج في الوقت الحالي في الأجهزة السابق الإشارة إليها.

وصرحت سامسونج بأن مزايا الذكاء الاصطناعي، التي تُطلق عليها مجتمعة اسم Galaxy AI، ستكون متاحة في 100 مليون جهاز خاص بالشركة خلال عام 2024 الجاري.

وكانت سامسونج قد أعلنت حديثًا سلسلة هواتف جالاكسي S24 مع العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تكشف عن المزايا التي ستتوفر في الأجهزة الأخرى على وجه التحديد.

ومن الجدير بالذكر أن مزايا الذكاء الاصطناعي المُعلنة تعمل في الأجهزة نفسها، أو استنادًا إلى خوادم سحابية.

وكانت الشركة قد أعلنت أن تلك المزايا ستظل متاحة مجانًا في هواتف جالاكسي S24 حتى نهاية عام 2025 القادم، مما يعني أن بعضها قد يتوفر بعد ذلك في مقابل اشتراك دوري.