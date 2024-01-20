سامسونج تطرح تطبيقها المستقل Samsung Find

فصلت سامسونج ميزة العثور على الأجهزة المفقودة SmartThings Find عن تطبيق SmartThings وحولتها إلى تطبيق مستقل جديد.

ويحل تطبيق Samsung Find الجديد محل ميزة SmartThings Find الموجودة في تطبيق SmartThings، ويتضمن وظيفة جديدة تتيح للمستخدمين تتبع أجهزة أفراد الأسرة.

ويتيح لك التطبيق الجديد تتبع أجهزتك من فئة جالاكسي، إلى جانب العثور على أجهزة أفراد العائلة أيضًا.

ويحتوي التطبيق الجديد من سامسونج ثلاث علامات تبويب تتضمن: “الأشخاص” و “الأجهزة” و “العناصر”.

وتتيح لك علامة التبويب “الأشخاص” مشاركة موقعك المباشر مع أفراد العائلة والأصدقاء والعكس للتوعية في الوقت الحقيقي والأمان الإضافي.

وتساعدك علامات تبويب “الأجهزة” في تحديد موقع أجهزتك وأجهزة عائلتك عبر الخريطة.

وتتيح لك علامة التبويب “العناصر” العثور على علامات Galaxy SmartTag الموجودة في غير مكانها والمرفقة بعناصر، مثل المفاتيح أو المحافظ أو الأمتعة، مما يؤدي إلى التخلص من عمليات البحث.

ونسخ تطبيق Samsung Find كل ما هو موجود ضمن ميزة SmartThings Find، مع أن التطبيق يفتقد ميزة “Notify When Left Behind”، التي يمكن تمكينها حاليًا عبر ميزة SmartThings Find.

وتنبه هذه الميزة التي كانت متوفرة سابقًا المستخدمين عندما يتركون عنصرًا مرفقًا بعلامة Galaxy SmartTag، مثل المفاتيح أو سماعات الرأس.

وتشير المعلومات إلى أن سامسونج تعتزم إضافة هذه الميزة في التحديث المستقبلي لتطبيق Samsung Find.

ويأتي التطبيق مثبتًا سابقًا على أجهزة الشركة الجديدة العاملة بواجهة المستخدم الحديثة One UI 6.1.

ويمكن تنزيل Samsung Find من متجر Galaxy Store للأجهزة التي لم تحصل بعد على واجهة المستخدم One UI 6.1.

وجلبت واجهة المستخدم One UI 6.1 العديد من التغييرات، وأهمها مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة.

وتتوفر واجهة المستخدم الجديدة حاليًا لأجهزة سلسلة Galaxy S24، وقد قدمت سامسونج مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المثيرة للاهتمام، مثل البحث والترجمة المباشرة والمزيد، كما عززت الشركة المزايا الموجودة سابقًا.