بايت دانس تسعى إلى توسيع بصمتها التقنية

تتطلع بايت دانس إلى التوسع في وادي السيليكون في الولايات المتحدة، وكذلك في كندا وأستراليا مع استمرار ازدهار القطاع ووسط تزايد المنافسة.

وتعد هذه الخطوة الإستراتيجية مؤشرًا واضحًا على طموح الشركة المالكة لمنصة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك للبقاء في المقدمة في صناعة التكنولوجيا الشديدة التنافسية.

وتجري الشركة محادثات لتأجير مبنى مكاتب كبير في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا، وهي خطوة تعكس التزامها بتعميق جذورها في عالم التكنولوجيا، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن Bay Area News Group.

ولا يتعلق الأمر بالمساحة المادية فقط، إذ تبحث بايت دانس في الوقت نفسه عن المواهب الجديدة، وخاصة مهندسي الحواسيب، للانضمام إلى عملياتها الموسعة في كندا وأستراليا.

وتسعى الشركة إلى توظيف المواهب من أجل دفع الابتكار عبر مجموعة تطبيقاتها المتنوعة، مثل تيك توك ومحرر الفيديو CapCut وتطبيق التواصل الاجتماعي وأسلوب الحياة Lemon8.

وبالإضافة إلى تعيين موظفين جدد، تنقل بايت دانس الموظفين الحاليين من مناطق أخرى إلى بعض المواقع الجديدة.

ونقلت الشركة 120 شخصًا يعملون في مجالات المنتجات والعمليات والبحث والتطوير من الصين إلى كندا وأستراليا لنشر نفوذها وخبرتها العالمية.

وتؤكد إستراتيجية النقل هذه النهج الفريد الذي تتبعه الشركة في تعزيز قوتها العاملة المتنوعة وذات الخبرة.

ويأتي هذا التوسع في الوقت الذي تسعى فيه بايت دانس إلى الحفاظ على زخم أعمالها وسط المنافسة المتزايدة والرياح السياسية المعاكسة.

وتجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا لتطبيق تيك توك حاجز المليار شخص في عام 2021، في حين وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا لتطبيق CapCut إلى 200 مليون شخص.

وابتعدت بايت دانس عن مجال ألعاب الفيديو، مع أنها تحقق في الوقت نفسه قفزات كبيرة في التجارة الإلكترونية من خلال الاستفادة من شعبية تيك توك.

وحددت الشركة هدفًا طموحًا لعمليات التسوق في الولايات المتحدة من أجل زيادة إجمالي حجم البضائع بمقدار عشرة أضعاف ليصل إلى 17.5 مليار دولار هذا العام.

ويعد هذا الهدف الجريء جزءًا من رؤية بايت دانس الكبرى للريادة في مجال التكنولوجيا.

وارتفعت إيرادات الشركة في عام 2023 بنحو 30 في المئة لتصل إلى أكثر من 110 مليارات دولار، متجاوزة النمو المتوقع لعمالقة التكنولوجيا، مثل ميتا وتينسنت.