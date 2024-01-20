الصين تسعى إلى الريادة العالمية في الميتافيرس

تسعى الصين إلى الريادة العالمية في مجال الميتافيرس، وجمعت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية 60 خبيرًا يعمل بعضهم في شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد لتشكيل مجموعة عمل جديدة لوضع معايير لقطاع الميتافيرس.

وتعد هواوي وتينسنت وبايدو ولينوفو و NetEase و Ant Group من بين الشركات المدرجة في القائمة التي نشرتها الوزارة.

ومن بين الأعضاء الآخرين مسؤولون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا وباحثون من جامعة بكين وجامعة فودان ومؤسسات أخرى مشهورة في البلاد.

واقترحت وزارة الصناعة والتكنولوجيا في شهر سبتمبر تشكيل مجموعة عمل لتوجيه التطوير الصحي والمنظم لصناعة الميتافيرس من خلال التنظيم القياسي، محذرة من أن القطاع يواجه تحديات أخلاقية وأمنية.

وقالت الهيئة التنظيمية في اقتراحها إن المجموعة ستُكلف بمهمة بناء وصيانة نظام لمعايير صناعة الميتافيرس، وتعزيز المعايير وتدريب المواهب.

كما تشجع المجموعة الشركات والمؤسسات المحلية على المشاركة العميقة في أنشطة وضع المعايير الدولية، إلى جانب التركيز على المعايير المحلية.

ويشير مصطلح الميتافيرس إلى العالم الافتراضي الثلاثي الأبعاد، وأصبحت هذه التقنية موضوعًا شائعًا في السنوات القليلة الماضية.

وغيرت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكي فيسبوك اسمها إلى ميتا في عام 2021. وأوضح الرئيس التنفيذي والمؤسس، مارك زوكربيرج، خلال إعلان تغيير العلامة التجارية أنه يسعى إلى احتضان الفصل التالي للإنترنت.

وأسست ميتا ومايكروسوفت وآخرون في عام 2022 منتدى معايير الميتافيرس Metaverse Standards Forum، الذي يضم أيضًا هواوي وتينسنت وبعض عمالقة التكنولوجيا الصينيين الآخرين.

وتأمل بكين أن تصبح رائدة في هذا المجال الناشئ، وأصدرت خمس سلطات، تشمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا، خطة مشتركة في العام الماضي لرعاية ثلاث شركات على الأقل ذات تأثير عالمي بحلول عام 2025.

وجعلت العديد من الحكومات المحلية من أولوياتها تطوير قطاع الميتافيرس. وتعهدت منطقة تونغتشو الشرقية في بكين، التي تعد مركزًا فرعيًا للعاصمة، بإدماج أكثر من 100 شركة ذات صلة في الميتافيرس بحلول نهاية العام.

وخططت شنغهاي لإنشاء صناديق مدعومة من الحكومة وصناديق خاصة مخصصة للتنمية. وجمع الصندوق الأول الذي أسس في أواخر عام 2022 مبلغًا أوليًا قدره 140 مليون دولار أمريكي.

واعترفت الوزارة بأن الميتافيرس هو ابتكار متكامل يجمع بين مختلف التقنيات المتطورة، وأشارت إلى عدم وجود تعريفات واضحة في مفهوم الواقع الافتراضي، مما يتيح التكهنات في السوق من الرأسماليين والشركات.

ويشير محللو جيه بي مورجان JPMorgan إلى أن عمالقة الويب الصينيين يستعدون لجني فوائد كبيرة من تطوير الميتافيرس.