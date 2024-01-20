أفضل أجهزة تتبع اللياقة البدنية من الفئة المتوسطة

انتشرت في الآونة الأخيرة أجهزة تتبع اللياقة البدنية بكثرة، وأصبح العديد من الأشخاص يستخدمونها لتتبع الأنشطة الرياضية المختلفة، والمساعدة في تحقيق الأهداف المتعلقة باللياقة البدنية، بالإضافة إلى تتبع بعض المؤشرات الصحية، مثل: معدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، وغيرها.

يتوفر في الأسواق العديد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية المختلفة في المواصفات والمزايا والمتفاوتة في الأسعار، فهناك أنواع تتضمن العديد من المزايا المتقدمة المتعلقة بتتبع الأنشطة البدنية والمؤشرات الصحية، وتُباع بأسعار مرتفعة، كما تتوفر أجهزة لتتبع اللياقة البدنية من الفئة المتوسطة، تتمتع بمزايا متعددة لكنها تفتقر إلى بعض المزايا المتقدمة وتُباع بسعر متوسط.

سنذكر في هذا المقال 5 من أفضل الأجهزة لتتبع اللياقة البدنية من الفئة المتوسطة التي تُعدّ مناسبة لذوي الميزانية المحدودة، وأي شخص يبحث عن جهاز لتتبع الأنشطة الرياضية التي يُمارسها دون دفع مبلغ كبير:

1- جهاز Xiaomi Mi Band 8:

يمتاز جهاز شاومي Smart Band 8 بأنه يتضمن سوارًا مريحًا يسمح لك بالنوم براحة وأنت ترتدي الجهاز، ويحتوي على كل المزايا التي تحتاج إليها لتتبع اللياقة البدنية، ويباع بسعر معقول.

يضم جهاز تتبع اللياقة البدنية من شاومي شاشة من نوع (AMOLED) بمقاس قدره 1.62 بوصة، وتمتاز بدقة قدرها 192 × 490 بكسلًا.

يحتوي هذا الجهاز على أكثر من 150 وضعًا رياضيًا مختلفًا، ويمكنك اختيار التمرين مباشرة للبدء بتتبعه، وعندما تنتهي من ممارسة التمرين ستحصل على جميع المعلومات الخاصة بمعدل ضربات القلب في أثناء التمرين، والسرعة، والسعرات الحرارية المحروقة، وغيرها.

يحتوي جهاز شاومي على بطارية تبلغ سعتها 190 ميلي أمبير/ الساعة، ويمكن أن تدوم حتى 16 يومًا من الاستخدام عند شحنها كاملةً، وتدعم الشحن السريع ويمكن شحنها كاملة في غضون ساعة واحدة.

يُباع جهاز تتبع اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 8 بسعر قدره 45 دولارًا.

2- جهاز Amazfit Band 7:

مثل Xiaomi Band 8 يحتوي Amazfit Band 7 على جميع الأوضاع الرياضية التي تحتاج إلى تتبعها، وجميعها تكون مُحملة سابقًا في الجهاز لتختار أحدها، ثم تبدأ مباشرة بممارسة التمرين، ويحتوي هذا الجهاز أيضًا على مزية تتيح لك تحديد هدف خاص قبل البدء بالتمرين، مثل: حرق 500 سعرة حرارية.

يمتاز هذا الجهاز بعمر البطارية الطويل الذي يبلغ 18 يومًا، ويمكن إطالة هذه المدة إلى 28 يومًا عند تفعيل وضع توفير طاقة البطارية، ولكن هذا يعني فقدان وظائف 120 وضعًا رياضيًا مختلفًا، منها: الوضع الرياضي الخاص بالسباحة.

يمكن لجهاز Amazfit Band 7 تحمل الغمر في الماء حتى عمق قدره 50 مترًا، ويمنحك معلومات مفصّلة حول معدل ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم ودرجة الإجهاد.

يُباع جهاز Amazfit Band 7 بسعر قدره 50 دولارًا.

3- جهاز Fitbit Inspire 3:

يضم جهاز Inspire 3 من Fitbit مزايا متعددة لتتبع اللياقة البدنية والعديد من المؤشرات الصحية، وأبرزها: مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة نسبة الأكسجين في الدم (SpO2)، ومزايا تتبع النوم المتقدمة التي تساعد في تحسين أنماط نومك.

بالإضافة إلى ذلك، يمتاز هذا الجهاز بأنه مقاوم للماء، ولكنه يفتقر إلى بعض المزايا التي يحتاج إليها هواة الرياضات الخارجية، مثل: نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج.

يحتوي هذا الجهاز على مجموعة متنوعة من الأوضاع الرياضية، ويمكنك اختيار الوضع الذي تريده قبل البدء بالتمرين، وبعد انتهاء التمرين ستحصل على تقرير يتضمن معلومات عن عدد السعرات الحرارية المحروقة في أثناء التمرين، وكمية الدهون التي حرقتها، ومعدل ضربات القلب، وغيرها.

أما فيما يتعلق بعمر البطارية، فإن جهاز Inspire 3 يمتاز بعمر البطارية الطويل الذي يبلغ عشرة أيام، ويمكن شحن البطارية كاملة في أقل من 45 دقيقة.

يُباع جهاز Fitbit Inspire 3 بسعر قدره 99 دولارًا.

4- جهاز Garmin vivofit 4:

يحتوي Garmin vivofit 4 على شاشة صغيرة لا تعمل باللمس ويمكنك التنقل بين العناصر في الشاشة باستخدام الزر المادي الموجود في الجهة السفلية من الشاشة.

لا تتمتع شاشة هذا الجهاز بالسطوع العالي، ومن المستحيل قراءة ما يظهر فيها عندما تكون في الخارج تحت ضوء الشمس الساطع. وعند البدء بتتبع تمرين الجري على سبيل المثال، عليك الضغط على الزر الرئيسي، ثم التنقل بين الخيارات حتى تصل إلى الأيقونة الخاصة بالتمرين، وبمجرد الوصول إليها، عليك الضغط مطولًا على الزاوية اليمنى السفلية من الزر ليبدأ الجهاز بتتبع التمرين.

بمجرد أن تبدأ بالجري، سيبدأ الجهاز بتتبع خطواتك والمسافة التي قطعتها، لكنه لا يتتبع السعرات الحرارية أو عدد الأميال التي مشيتها.

يُباع جهاز Garmin vivofit 4 بسعر قدره 80 دولارًا.

5- جهاز Xiaomi Band 7 Pro:

يمتاز جهاز Xiaomi Band 7 Pro بتصميمه المشابه للساعات الذكية، لكنه جهاز مخصص لتتبع اللياقة البدنية، ويحتوي على مقياس تسارع وجيروسكوب ومستشعر معدل ضربات القلب (PPG)، ويمتاز بعمر البطارية الطويل الذي يبلغ 15 يومًا.

يتتبع هذا الجهاز جميع الأنشطة الرياضية الشائعة، كالمشي والجري، والسباحة وغيرها، ويُعدّ مناسبًا للسباحة بنحو خاص؛ لأنه مقاوم للماء ويتحمل الغمر إلى عمق يصل إلى 50 مترًا ويتتبع الأداء العام في أثناء السباحة. ويمكن أن ينبهك جهاز Band 7 Pro في حال انخفاض مستويات الأكسجين في الدم وعدم انتظام معدل ضربات القلب داخل المسبح وخارجه.

يُباع جهاز شاومي Band 7 Pro بسعر قدره 82 دولارًا.