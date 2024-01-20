أسوس تكشف عن حاسوب Chromebox CF40

قدمت أسوس التفاصيل الكاملة لجهاز Chromebox CF40 دون مروحة، ويأتي ذلك بعد أن كشفت الشركة عن الحاسوب الصغير الحجم خلال معرض CES 2024، مع أنها لم توفر مواصفات الجهاز.

واختارت الشركة لسبب غير معروف في ذلك الوقت عدم إدراج Chromebox CF40 ضمن موقعها الإلكتروني، على عكس NUC 14 Pro أو NUC 14 Pro Plus.

وصححت أسوس الآن هذا الأمر عبر إضافة الجهاز ومواصفاته إلى موقعها الإلكتروني، مع أنها فضلت إبقاء سعره طي الكتمان في الوقت الحالي، إلى جانب المعلومات المتعلقة بموعد توفره.

ويعد Chromebox CF40 بمنزلة حاسوب صغير الحجم دون مروحة مصمم أساسًا لتطبيقات الأعمال.

ويتميز Chromebox CF40 بهيكله المصنوع من الألمنيوم وتصميمه دون مروحة، مما يجعله مثاليًا للبيئات الهادئة والمنخفضة الصيانة.

ويعد هذا التصميم مناسبًا للافتات الرقمية وأكشاك المعلومات وأنظمة نقاط البيع، مع إمكانية تثبيته في الجهة الخلفية للشاشة الخارجية عبر حامل VESA لتوفير الراحة.

ويوجد في قلب Chromebox CF40 معالج إنتل Celeron N4500 Jasper Lake، وهو معالج ثنائي النواة معروف بأدائه الموفر للطاقة بقوة قدرها 6 واط.

ويجعل هذا المعالج الجهاز مناسبًا للمهام التي تتطلب السرعة وكفاءة الطاقة. وهو يدعم ثلاث شاشات بدقة قدرها 4K، مما يعزز استخداماته المتعددة في مختلف المنشآت التجارية.

وزودت أسوس جهاز Chromebox CF40 بالعديد من الخيارات فيما يتعلق بالاتصال، إذ يتضمن منفذين من نوع HDMI ومنفذ USB 3.2 Gen 1 Type-C (يدعم وضع DisplayPort Alt وتوصيل طاقة USB)، وخمسة منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A، ومنفذ جيجابت إيثرنت، ومنفذًا صوتيًا، ومنفذ تيار مستمر.

ويأتي الجهاز مزودًا بمصدر طاقة بقوة قدرها 65 واطًا، كما أنه مزود بتقنية إنتل WiFi 6 للاتصال العالي السرعة بالشبكة اللاسلكية.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل كروم Chrome OS من جوجل، مما يسمح بتثبيت تطبيقات أندرويد من متجر جوجل بلاي.

وتتيح هذه الميزة، إلى جانب الإدارة من خلال Google Admin Console، لمديري تكنولوجيا المعلومات إعداد المزايا أو فرض عمليات تثبيت التطبيقات أو منع التطبيقات والوظائف، مما يجعله خيارًا مرنًا لاحتياجات العمل المختلفة.

ويعد الأمان ميزة أساسية في جهاز أسوس الجديد، إذ يتضمن تحديثات تلقائية للبرامج والأمان، وحماية النظام من الفيروسات والبرامج الضارة ومشكلات الأمان الأخرى.

ويحتوي الجهاز أيضًا شريحة أمان مدمجة تحمي البيانات الداخلية من التهديدات، ويشتمل على فتحة قفل من كنسينغتون للأمان المادي.

يشار إلى أن أسوس قدمت في وقت سابق من هذا الشهر سلسلة هواتف ROG Phone 8، التي تتميز بتصميم جديد ومدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، بالإضافة إلى الكشف عن مبرد AeroActive Cooler X، الذي تقلص حجمه بمقدار 29 في المئة مع زيادة كفاءة التبريد بمقدار 20 في المئة.