أسوس تكشف عن البطاقة الرسومية RTX 4060 LP BRK 8GB بحجم صغير

الإقبال على البطاقات الرسومية المصممة بحجم متوسط يزداد بوضوح في الأسواق، لكن لسبب ما تمتنع الشركات الصانعة عن إطلاق بطاقات رسومية بتصميم Low Profile، وهي تعني تصميم البطاقة الرسومية بنصف ارتفاع البطاقة القياسية أو أدنى من ذلك.

بعد أن أطلقت جيجابايت البطاقة الرسومية RTX 4060 Low Profile OC بحجم Low Profile، أطلقت شركة أسوس أيضًا بطاقتها الرسومية RTX 4060 LP BRK 8GB، وهذا ما يجعلها واحدة من أفضل البطاقات الرسومية للحواسيب المكتبية الصغيرة (SFF) وأجهزة المسرح المنزلي (HTPC).

وتأتي البطاقة الرسومية RTX 4060 LP BRK 8 GB مع وحدة معالجة الرسوم AD107 مع تفعيل 24 وحدة SM بما يعادل 3072 نواة كودا (CUDA) و 24 نواة RT و 96 نواة Tensor، مع ذاكرة GDDR6 بسرعة تصل إلى 17 جيجابت/ الثانية، وبحجم قدره 8 جيجابايت، مع واجهة الذاكرة التي تبلغ 128 بتًا، مع عرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 272 جيجابايت/ الثانية، ومعدل استهلاك الطاقة الذي يصل إلى 115 واطًا.

وتعمل البطاقة بتردد معزز يصل إلى 2460 ميجاهرتز، ويصل تردد البطاقة في وضع كسر السرعة (OC) إلى 2490 ميجاهرتز، وتتميز البطاقة بأداء حوسبي قدره 15 تريليونًا من العمليات في الثانية (TOPS).

تؤكد أسوس أن البطاقة الرسومية RTX 4060 LP BRK 8 GB هي بطاقة رسومية مناسبة لتعدد الشاشات، مما يعني أن هذه البطاقة تدعم 4 منافذ عرض وهي: منفذا DisplayPort 1.4a، ومنفذا HDMI 2.1a.

ومن ناحية المبرد الهوائي، اعتمدت أسوس على مبرد ثلاثي المراوح بتصنيف IP5X، وهو يعني أن الغلاف الخاص بكل شفرة من هذه المراوح محمي من الجسيمات الدقيقة من الغبار لتكون عملية تنظيفها سهلة ويسيرة. كما يعتمد المبرد على عدة أنابيب نحاسية لامتصاص الحرارة من وحدة معالج الرسوم.

لم تكشف أسوس عن سعر هذه البطاقة الرسومية حتى الآن.