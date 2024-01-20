آبل تكشف عن تكاليف إصلاح مرتفعة لنظارة فيجين برو

كشفت آبل عن تكاليف الإصلاح الخاصة بنظارة الواقع المختلط الجديدة فيجين برو، بالتوازي مع بدء إتاحتها للطلب الأولي في الولايات المتحدة.

ووفقًا للأسعار الرسمية التي أعلنتها الشركة، فإن تكلفة إصلاح زجاج النظارة في حال كسره تبلغ 800 دولارٍ أمريكي، وهو السعر نفسه المطلوب لشراء هاتف آيفون 15 جديد من الشركة.

وفي حال وجود أضرار أخرى في النظارة تستوجب الإصلاح، فإن تكلفة الإصلاح قد تصل إلى 2400 دولارٍ أمريكي، وذلك أقل بنحو 1100 دولارٍ أمريكي من سعر النظارة نفسها الذي يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي.

وتوفر آبل ضمانًا ممددًا للنظارة ضمن خدمة “آبل كير بلس”، لكن بسعر مرتفع أيضًا يبلغ 500 دولارٍ أمريكي ويمتد لعامين، وتوفر آبل أيضًا خيارًا آخر لعملائها يسمح لهم بدفع 25 دولارًا أمريكيًا شهريًا لصالح خدمة “آبل كير بلس”، ويظل ذلك الضمان ساريًا حتى يلغيه العميل.

وتتيح خدمة آبل كير بلس للمشتركين فيها إصلاحات غير محدودة للأضرار العرضية لنظارة فيجين برو مع خدمة ودعم معتمدين من الشركة، وأولوية الوصول إلى “خبراء الدعم الفني” على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مع حسم قيمته 300 دولارٍ أمريكي مقابل أي إصلاح ‌للنظارة نفسها – كإصلاح الزجاج المكسور – ورسوم خدمة بقيمة 29 دولارًا أمريكيًا تُدفع عند إصلاح أي ملحق من ملحقات النظارة.

ومن الجدير بالذكر أن نظارة فيجين برو تأتي مدعومة بالضمان التقليدي من آبل كباقي أجهزة الشركة، وهو ضمان يدوم حتى عام كامل، لكنه يغطي فقط عيوب الصناعة، وليس الأضرار العرضية.