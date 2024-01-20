آبل تتيح الحجز الأولي لنظارة فيجين برو

بدأت شركة آبل إتاحة الحجز الأولي لنظارة الواقع المختلط الخاصة بها “فيجين برو” في الولايات المتحدة.

وتطلق آبل النظارة رسميًا يوم الجمعة الموافق الثاني من فبراير/ شباط المقبل، وهو اليوم نفسه الذي تبدأ فيه النظارة بالوصول إلى العملاء الذين طلبوها قبل الإطلاق الرسمي.

ويمكن طلب النظارة عبر متجر آبل الرسمي على الإنترنت، ويُفضل أن يكون ذلك من خلال جهاز آيفون أو آيباد يدعم خاصية مسح الوجه Face ID لتحديد المقاسات المناسبة للنظارة.

وسيحتاج العملاء الذين يرتدون النظارات الطبية إلى تقديم قياسات فحص نظر صالحة من أحد متخصصي العناية بالعيون في الولايات المتحدة لطلب عدسات ZEISS الإضافية التي يمكن إدخالها في سماعة الرأس لضبط الرؤية عبر النظارة.

وتطرح آبل نظارة فيجين برو كأول أجهزتها المعتمدة على الواقع المعزز والواقع الافتراضي – اللذين يُسمَيان الواقع المختلط – مع دعم من نظام التشغيل الجديد visionOS الذي يوفر ما تطلق عليه آبل الحوسبة المكانية، مع تطبيقات خاصة ستكون متاحة عبر متجر آب ستور.

وتوفر النظارة شاشة بدقة قدرها 4K لكل عين، وتتيح التبديل بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي باستخدام قرص موجود في الجهة الجانبية من النظارة، كما تضم النظارة العديد من الكاميرات لتتبع حركات العين وتسجيل إيماءات اليد كوسيلة للتحكم فيها، بالإضافة إلى رسم خريطة للمنطقة المحيطة بمن يرتديها.

وتعمل نظارة فيجين برو بشريحة M2، وهي الشريحة نفسها المستخدمة في بعض حواسيب الشركة، إلى جانب شريحة R1 الجديدة المخصصة لمعالجة البيانات القادمة من أجهزة الاستشعار والكاميرات والميكروفونات المدمجة في النظارة.

وتوفر آبل بطارية خارجية مع النظارة تدوم حتى ساعتين ونصف من الاستخدام، مع إمكانية توصيل النظارة بمصدر الطاقة للعمل طوال اليوم.

وتطرح آبل نظارة فيجين برو بسعر يبدأ من 3500 دولارٍ أمريكي للسعة التخزينية البالغ قدرها 256 جيجابايت، مع إمكانية زيادة السعة التخزينية إلى 512 جيجابايت أو تيرابايت.