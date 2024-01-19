OpenAI تجلب ChatGPT إلى طلاب الجامعات

أعلنت OpenAI شراكتها الأولى مع مؤسسة للتعليم العالي، إذ تتمتع جامعة ولاية أريزونا بدءًا من شهر فبراير بإمكانية الوصول الكامل إلى ChatGPT Enterprise وتخطط لاستخدامه في الدورات الدراسية والدروس الخصوصية والبحث والمزيد.

وكانت الشراكة قيد التنفيذ لمدة ستة أشهر على الأقل، عندما زار ليف جونيك، كبير مسؤولي المعلومات في جامعة ولاية أريزونا، المقر الرئيسي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أول مرة.

وسبق هذه الزيارة الاستخدام المبكر لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة لروبوت الدردشة ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويتضمن اشتراك ChatGPT Enterprise، الذي ظهر أول مرة في شهر أغسطس، الوصول إلى GPT-4 دون حدود للاستخدام، مع أداء أسرع مرتين من الإصدارات السابقة وأرصدة واجهة برمجة التطبيقات.

وتخطط جامعة ولاية أريزونا من خلال الشراكة مع OpenAI لبناء مدرس ذكاء اصطناعي مخصص للطلاب من أجل دورات محددة ومواضيع الدراسة.

وقال جونيك إن مواضيع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي محور التركيز وهي حاسمة للتعليم العالي.

وتستخدم الجامعة أيضًا الأداة في الدورة الدراسية الكبرى في جامعة ولاية أريزونا لتقديم المساعدة للطلاب في الكتابة، وهي Freshman Composition.

وتخطط جامعة ولاية أريزونا أيضًا لاستخدام ChatGPT Enterprise لتطوير الصور الرمزية بالذكاء الاصطناعي بوصفها صديقًا مبدعًا لدراسة مواضيع معينة، مثل الروبوتات التي يمكنها الغناء أو كتابة الشعر بخصوص علم الأحياء.

وقال جونيك إن دورة هندسة المطالبة في جامعة ولاية أريزونا أصبحت من الدورات الشعبية في الجامعة، ولا تقتصر على طلاب الهندسة.

ويعني الوصول إلى ChatGPT Enterprise أن الطلاب لن يكونوا مقيدين بقيود الاستخدام بعد الآن.

وقال جونيك إنه يشعر بالثقة بعد المحادثات مع قيادة OpenAI في أن الأداة توفر بيئة محمية من شأنها حماية خصوصية الطلاب والملكية الفكرية.

وقالت OpenAI إن أي مطالبة بمدخلات مجتمع جامعة ولاية أريزونا في ChatGPT تظل آمنة، وإن الشركة لا تستخدم هذه البيانات في نماذج التدريب.

وأوضحت OpenAI أنها حريصة على التعلم من جامعة ولاية أريزونا وتوسيع استخدام ChatGPT ضمن مؤسسات التعليم العالي.

وتسمح الشراكة لأعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعة بالاستفادة من القدرات المتقدمة لروبوت الدردشة ChatGPT؛ من أجل تعزيز التدريس والتعلم.

وأثارت روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي انتقادات في العام الماضي بسبب مخاوف من الغش، إذ منعت العديد من المناطق التعليمية الأداة نهائيًا.