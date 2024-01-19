DJI تزود ميكروفونها اللاسلكي بالذكاء الاصطناعي

أطلقت DJI ميكروفونها اللاسلكي Mic 2، وتعد الشركة بأن Mic 2 يضع معيارًا جديدًا في حلول تسجيل الصوت.

وصممت الشركة Mic 2 لمنشئي المحتوى في سيناريوهات مختلفة، ويشمل ذلك المدونات المرئية وإجراء المقابلات والتسجيل أثناء المغامرات الخارجية، إذ إنه مجهز بقدرات تسجيل شاملة الاتجاهات ومحسّنة للوضوح الصوتي.

ويتميز الميكروفون الصغير الحجم بتقنية تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، وتقول DJI إن هذه التقنية تغير قواعد اللعبة للمستخدمين في المناطق الحضرية والأماكن المزدحمة.

وتعد هذه الميزة بتقليل الضوضاء البيئية، مما يضمن تسجيلًا صوتيًا واضحًا، كما أن الميكروفون مزود بزجاج أمامي مضمن فيما يتعلق بالرياح.

ويتضمن Mic 2 ميزة Safety Track في حال حدوث ارتفاعات غير متوقعة في مستوى الصوت، وتتيح هذه الميزة للمستخدمين تسجيل مسار ثانٍ منخفض الديسيبل إلى جانب المسار الصوتي الأساسي.

ويوفر Mic 2 أيضًا تصميمًا أنيقًا وتجربة سهلة الاستخدام. ويشتمل الميكروفون على علبة شحن معدنية متميزة مع قفل.

ويضيء شعار DJI بمجرد أن يفتح المستخدمون علبة الشحن، مما يؤدي إلى إقران جهاز الاستقبال وأجهزة الإرسال تلقائيًا.

ويمكن استخدام Mic 2 بسهولة إلى جانب DJI Osmo Action 4 و DJI Osmo Pocket 3 والهواتف الذكية عبر البلوتوث.

كما يتصل الميكروفون اللاسلكي بأجهزة مختلفة من خلال USB-C ومحولات Lightning و TRS التناظرية.

وتستطيع التحكم في جهاز استقبال DJI Mic 2 عبر شاشة لمسية من فئة OLED بقياس قدره 1.1 بوصة مقترنة بقرص دوار صغير.

ويضبط منشئو المحتوى مستوى الصوت والسطوع والمزيد من الإعدادات باستخدام هذا المزيج من الشاشة والقرص الدوار.

وتتميز أجهزة الإرسال أو الميكروفونات بملحق مغناطيسي للإخفاء السريع وتتضمن تصميمًا بمشبك، وهي تأتي باللونين الأسود والأبيض.

ويوفر Mic 2 تسجيلًا ثنائي القناة، مما يسمح لمنشئي المحتوى بالتقاط الصوت من مصدرين في وقت واحد.

ويشتمل كل جهاز إرسال على مساحة تخزين داخلية قدرها 8 جيجابايت، مما يوفر ما يصل إلى 14 ساعة من التسجيل الصوتي غير المضغوط بمعدل قدره 48 كيلوهرتز.

ويحتوي Mic 2 أيضًا تسجيلًا داخليًا يعد بالتسجيل العالي الجودة، وخاصة في البيئات الصوتية المعقدة.

وتعد DJI بمدى يصل إلى 250 مترًا لنقل الصوت في البيئات المفتوحة مع خط البصر.

وتوفر علبة الشحن نحو 18 ساعة من وقت الاستخدام، في حين توفر أجهزة الإرسال نحو 6 ساعات من وقت الاستخدام.

ويتوفر Mic 2 مع جهازي إرسال، وجهاز استقبال، وعلبة شحن، وكابل صوتي، ومحول الهاتف المحمول، ومحول Lightning، وواقيات أمامية للهواء، ومشابك مغناطيسية، وكابل شحن USB-C، وحقيبة حمل بسعر قدره 350 دولارًا.