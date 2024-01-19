واتساب تختبر ميزة نقل ملكية القنوات

تختبر منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تتيح لمالكي القنوات نقل ملكيتها كاملة إلى مالكين آخرين.

ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية “بيتا” لتطبيق واتساب، فإن نقل ملكية القنوات سيُجرى في خطوات سهلة من خلال خيار “نقل الملكية Transfer Ownership” الموجود ضمن الخيارات المتاحة في صفحة معلومات القناة.

وسيتيح ذلك الخيار لمالكي القنوات نقل الحقوق والصلاحيات الإدارية للقناة لمسؤولين آخرين من اختيارهم، وقد صُممت تلك الميزة لإكساب قنوات واتساب مزيدًا من المرونة وسهولة الاستخدام، ولتمكين مالكي القنوات من التكيف مع قرارات نقل ملكية القناة.

وتظهر أهمية الميزة الجديدة بشكل كبير في حال إدارة القناة من حسابي واتساب منفصلين، ومع نمو القناة قد يرغب المالك في تحديد حساب مخصص لإدارة القناة مع الإبقاء على الحساب الآخر للاستخدام الشخصي، وهنا تصبح القدرة على نقل ملكية القناة بسهولة ميزة عالية الأهمية، حيث يسمح إدخال تلك الميزة بنقل ملكية القناة على نحو سريع وآمن بين الحسابات المختلفة.

ويمكن أيضًا أن تكون تلك الميزة ذات أهمية في مواقف أخرى، مثل بيع القناة نفسها لأشخاص أو جهات أخرى، الأمر الذي يستدعي نقل صلاحيات إدارة القناة إلى المالك الجديد على نحو كامل.

وما زالت ميزة نقل ملكية القنوات قيد التطوير والاختبار في النسخة التجريبية، وستكون متاحة في التحديثات القادمة للتطبيق.

ومن الجدير بالذكر أن واتساب أطلقت حديثًا بعض المزايا للقنوات، مثل إتاحة نشر المقاطع الصوتية واستطلاعات الرأي ومشاركة منشورات القنوات كحالات، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لمشرفي القنوات إلى 16 مشرفًا.