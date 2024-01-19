هواوي تبتعد عن أندرويد مع HarmonyOS NEXT

كشفت هواوي عن الإصدار الحديث من نظامها التشغيلي للأجهزة المحمولة HarmonyOS NEXT، الذي يوصف بأنه ترقية رئيسية لمنصة الشركة للهواتف المحمولة، ولن يدعم التطبيقات المستندة إلى أندرويد بعد الآن.

وقالت شركة معدات الاتصالات الصينية العملاقة إن النسخة التجريبية للمطورين ستصدر في الربع الثاني، في حين ستصدر النسخة العامة للمستهلكين في الربع الرابع، إذ تتطلع الشركة إلى تعزيز النظام البيئي لنظامها التشغيلي.

وكشفت هواوي أول مرة عن HarmonyOS في عام 2019، واستعدت لإطلاقه عبر بعض الهواتف الذكية بعد عام، وذلك بعد أن منعت القيود الأمريكية وصولها إلى الدعم التقني من جوجل لنظام التشغيل أندرويد.

وسمحت الإصدارات السابقة من HarmonyOS باستخدام التطبيقات المصممة لنظام أندرويد عبر النظام، وهو ما لن يكون ممكنًا بعد الآن.

ويتوقع المحللون أن تصدر هواوي هواتف Mate الذكية الجديدة في النصف الثاني من هذا العام مع HarmonyOS NEXT.

ويقدم HarmonyOS NEXT، المعروف باسم HarmonyOS Galaxy Edition باللغة الصينية، مجموعة من مفاهيم التصميم.

وتخضع واجهة المستخدم لتغييرات جوهرية، وتتميز بتأثير عائم بين المكونات لتعزيز التجربة الثلاثية الأبعاد.

وتعمل الفروق اللونية الواضحة في التطبيقات المضمنة على تبسيط سهولة الاستخدام.

وتعكس واجهة المستخدم الجديدة تحسينات كبيرة، مع التركيز على التطبيقات والسلاسة والأمان والذكاء والاتصال البيني، وهو نهج شامل لتجربة المستخدم النهائية.

ويستخدم HarmonyOS NEXT نواة هارموني المطورة ذاتيًا، مما يعزز كفاءة إدارة الذاكرة بمقدار ثلاثة أضعاف.

وتتجاوز نواة HarmonyOS النوى التقليدية، وتتكيف بسلاسة مع سيناريوهات الأجهزة المتنوعة.

ويعد HarmonyOS بمنزلة نظام تشغيل شامل، وهو مطور من لغة البرمجة إلى المترجم، مما يلغي الاعتماد على نواة لينكس أو مشروع أندرويد المفتوح المصدر.

وأطلقت هواوي في شهر أغسطس الماضي بشكل غير متوقع سلسلة هواتفها الذكية Mate 60، التي يُعتقد أنها مدعومة بمجموعة شرائح مطورة محليًا.

ويُنظر إلى هذا الإصدار على نطاق واسع على أنه يمثل عودة هواوي إلى سوق الهواتف الذكية المتطورة بعد سنوات من المعاناة في ظل العقوبات الأمريكية.

وتتوقع هواوي أن تتجاوز إيرادات عام 2023 مقدار 97.3 مليار دولار، وهو ما يعد نموًا بمقدار 9 في المئة سنويًا، وذلك وفقًا لرسالة داخلية في الشهر الماضي.