ما المزايا الجديدة القادمة إلى هواتف آيفون في تحديث iOS 17.3؟

أكدت آبل في بيانها الصحفي الذي كشفت فيه النقاب عن سوار Black Unity Sport Band الجديد لساعاتها الذكية، أنها ستُصدر تحديث iOS 17.3 لهواتف آيفون الأسبوع المقبل، ومن المحتمل أن يكون التحديث مُتاحًا يوم الاثنين بتاريخ 22 من يناير أو يوم الثلاثاء بتاريخ 23 من يناير الجاري.

تشمل المزايا الجديدة التي ستصل إلى هواتف آيفون في تحديث iOS 17.3: مزية حماية الأجهزة المسروقة، وقوائم التشغيل التعاونية في Apple Music، وخلفية Unity Bloom الجديدة لشاشة القفل. وفيما يلي، سنذكر المزيد من التفاصيل عن هذه المزايا:

1- مزية حماية الأجهزة المسروقة:

حماية الأجهزة المسروقة (Stolen Device Protection) هي مزية مصممة لحماية بياناتك المخزنة في هاتف آيفون في حال سرق شخص ما هاتفك وكان يعرف رمز المرور الخاص بالهاتف.

وعند تفعيل هذه المزية، ستكون مصادقة (معرّف الوجه) Face ID أو Touch ID مطلوبة للقيام بالإجراءات التالية، مع عدم توفر خيار إدخال رمز المرور:

الوصول إلى كلمات المرور أو مفاتيح المرور المحفوظة في iCloud Keychain.

طلب الحصول على بطاقة آبل (Apple Card) جديدة أو عرض رقم بطاقة Apple Card الموجودة.

إزالة جميع البيانات من الهاتف.

استخدام طرق الدفع المحفوظة في سفاري

وفي حال محاولة تغيير كلمة المرور الخاصة بمعرّف آبل (Apple ID) المرتبط بهاتف آيفون المسروق، ستُضيف هذه المزية تأخيرًا أمنيًا لمدة ساعة واحدة بالإضافة إلى المصادقة البيومترية؛ إذ يجب على المستخدم المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID، والانتظار لمدة ساعة، ثم المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID مرة أخرى.

ومن الإجراءات الأخرى التي تتطلب المصادقة باستخدام Face ID أو Touch ID، ولها تأخير أمني لمدة ساعة واحدة:

تغيير إعدادات الأمان الخاصة بمعرّف آبل (Apple ID).

تغيير رمز المرور الخاص بالهاتف.

إزالة معرّف الوجه أو Touch ID أو إضافة معرّف جديد.

ستتوفر مزية حماية الأجهزة المسروقة في جميع هواتف آيفون المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 17.3.

2- قائمة التشغيل التعاونية في خدمة Apple Music:

تسمح مزية قوائم التشغيل التعاونية الجديدة للمشتركين في خدمة Apple Music بإنشاء قائمة تشغيل مشتركة مع أشخاص آخرين، ويمكن لأي شخص مضاف إلى القائمة إضافة المقاطع الصوتية إلى قائمة التشغيل المشتركة، وإعادة ترتيبها وإزالتها من القائمة المشتركة. كما يمكن للمشتركين إضافة ردود فعل باستخدام الرموز التعبيرية المتحركة إلى جانب المقاطع الصوتية في قائمة التشغيل المشتركة.

كان من المتوقع إطلاق هذه المزية في تحديث iOS 17.2، ولكن آبل أزالتها من هذا التحديث في نهاية مدة الاختبار التجريبي، ثم أضافتها إلى تحديث iOS 17.3.

3- خلفية الشاشة Unity Bloom الجديدة:

يتضمن نظاما iOS 17.3 و iPadOS 17.3 خلفية Unity Bloom الجديدة من آبل التي يمكنك استخدامها كخلفية لشاشة القفل في هاتف آيفون أو جهاز آيباد، وتحتوي هذه الخلفية على أزهار ملونة تظهر أمام خلفية سوداء.

ستكون الخلفية الجديدة مُتاحة في هواتف iPhone XS وجميع الطرز الأحدث التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17.3، والطرز التالية من أجهزة آيباد التي تعمل بنظام التشغيل 17.3 iPadOS:

الجيل السادس من جهاز iPad والطرز الأحدث.

الجيل الخامس من جهاز iPad mini والطرز الأحدث.

الجيل الثالث من جهاز iPad Air والطرز الأحدث.

الجيل الثاني من جهاز iPad Pro الذي يأتي بمقاس قدره 12.9 بوصة والطرز الأحدث.

الجيل الأول من جهاز iPad Pro الذي يأتي بمقاس قدره 11 بوصة والطرز الأحدث.

الجيل الأول من جهاز iPad Pro الذي يأتي بمقاس قدره 10.5 بوصات والطرز الأحدث.