مايكروسوفت تعزز مهارات الطلاب بالذكاء الاصطناعي

تطرح مايكروسوفت Reading Coach بصفته تطبيقًا مستقلًا مجانيًا لأي مستخدم لديه حساب تابع للشركة، مع توسيع أدواته للمعلمين في منصة تيمز.

ويعتمد Reading Coach على Reading Progress، وهي إضافة للمنصة التي تركز على التعليم Teams for Education، المصممة لمساعدة المعلمين في تعزيز طلاقة القراءة لدى طلابهم.

وأطلقت مايكروسوفت Reading Coach في عام 2022 بصفته جزءًا من Teams for Education و Immersive Reader، وهي خدمة مساعدة في اللغة وفهم القراءة من مايكروسوفت.

ويعد التطبيق الجديد جزءًا من مجموعة Reading Progress المصممة لمساعدة الطلاب في تحسين مهارات القراءة والكتابة في الفصل الدراسي وفي المنزل.

وتستخدم الأداة الذكاء الاصطناعي لتزويد المستخدمين بتعليقات شخصية بخصوص كيفية تحسين درجات القراءة بالإضافة إلى اقتراحات محددة بخصوص كيفية تحسين أشياء مثل النطق.

وتضع أداة الذكاء الاصطناعي بعد الاستخدام لمدى طويلة علامة على كلمات محددة يخطئ القارئ في نطقها أو يخطئ في فهمها دائمًا أثناء جلسات القراءة.

ويطلب البرنامج من القارئ اختيار المطالبات التي يمكنها تغيير القصة أثناء تقدمها، وذلك للحفاظ على تفاعل الطلاب.

وتقول مايكروسوفت إن المعلمين يمكنهم إدماج برنامجها في الفصول الدراسية من خلال منصات التعلم بدءًا من فصل الربيع، مع إتاحة الأداة للمعلمين هذا الشهر للمعاينة.

ويستطيع المعلمون تتبع شعور الطالب تجاه الواجبات باستخدام أداة Reflect داخل البرنامج.

وقد يساعد هذا النوع من التعليقات المعلم في تحديد المهام التي يشعر الطلاب بالإثارة تجاهها والدروس التي قد لا تكون مفيدة.

وتساعد المزايا الجديدة لمجموعة Microsoft Teams for Education المعلمين في إنشاء محتوى للدروس، مثل المقاطع والواجبات التي يمكن للطالب التفاعل معها، إلى جانب تتبع أداء الطلاب.

وقدمت مايكروسوفت أيضًا مزايا جديدة لتطبيق Teams for Education، الذي صممته لمساعدة المعلمين في تصميم المحتوى لمنصات التعلم الرقمية.

وتستخدم أداة Classwork الذكاء الاصطناعي لتأكيد رسائل معينة في تعليمات المهمة، وفقًا لأهداف المعلم المحددة لهذا الدرس.

كما تستخدم أداة Assignments الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية إنشاء قواعد التقييم، ويمكن للمعلم تصميم الخطوط العريضة بناءً على مستوى الصف أو مقياس التقييم أو عوامل أخرى.